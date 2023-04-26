قمة بعنوان حسم المصير في الدوري الانجليزي

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في قمة وُصفت بالمصيرية يحُلّ المتصدرُ آرسنال ضيفاً على مُلاحقِه مانشستر سيتي بملعب الاتحاد.

وإذا كان الغانرز يُدركون أن التتويج بلقب الدوري يمُرُ بنسبة كبيرة عبر الانتصار على حامل اللقب.

فإن السيتيزنس سيَستقبلون الزائرَ اللندني وهم في أوجِ قُوتهم، حيث تحدوهم رغبةٌ كبيرةٌ في تحقيق الفوز السابع على التوالي في البريمرليغ.

مباراة مانشستر سيتي وارسنال في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS 1 PREMIUM الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت مكة المكرمة.

إليكم بعض الأرقام قبل القمة الكبيرة:

- فاز مان سيتي بجميع مبارياته الست على أرضه في الدوري الممتاز ضد أرسنال تحت قيادة بيب غوارديولا بنتيجةٍ إجمالية 17-3. خسروا آخر مرة على أرضهم أمام المدفعجية في يناير 2015 (0-2).

- خسر أرسنال آخر 11 مباراة له في الدوري الممتاز ضد مان سيتي، وهي أطول سلسلة خسائر له ضد خصمٍ في تاريخه في الدوري.

- سجل أرسنال ثلاثة أهداف فقط في آخر 10 مباريات في الدوري الممتاز ضد مان سيتي، وفشل في التسجيل في سبع مواجهات. لقد فشلوا فقط في التسجيل في ستة من مبارياتهم ال 37 السابقة ضد السيتزنز في المسابقة.

- فاز مان سيتي على أرسنال مرتين هذا الموسم، حيث فاز 3-1 في الدوري الممتاز و 1-0 في كأس الاتحاد الإنكليزي. لقد هزموا بالفعل المدفعجية ثلاث مرات في موسم واحد مرتين من قبل (2017-18 و 2020-21) - فقط ليفربول هزمهم ثلاث مرات في ثلاث مواسم مختلفة (1994-95 و 1996-97 و 2021-22).

- فاز مانشستر سيتي بثمان من آخر تسع مباريات في الدوري الممتاز، بما في ذلك آخر ست مباريات على التوالي. على أرضهم فازوا في 17 من آخر 19 مباراة في الدوري (ت1 خ1)، على الرغم من أن هزائمهم الأربع الأخيرة في الاتحاد كانت ضد فرق لندن (تشيلسي وكريستال بالاس وتوتنهام وبرينتفورد).

- اهتزت شباك أرسنال مرتين على الأقل في ست من آخر 11 مباراة في الدوري الممتاز، بما في ذلك كل من آخر ثلاث مباريات متتالية - لم يستقبلوا أكثر من هدف سوى في خمس مرات في أول 21 مباراة لهم هذا الموسم. ومع ذلك ، فقد سجلوا أيضا هدفين على الأقل في كل من مبارياتهم الثماني الأخيرة في الدوري، وآخر سلسلةٍ أطول من هذا النوع تحققت بين أغسطس وأكتوبر 2018 (9).



- خسر مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا جميع مبارياته الست في الدوري الممتاز ضد مان سيتي - وهو الفريق الوحيد الذي واجهه الإسباني لكنه فشل في التغلب عليه في المسابقة.

- سجل بوكايو ساكا آخر هدفين لأرسنال في الدوري الممتاز ضد مان سيتي، على الرغم من أن كلاهما جاء في مباريات على أرضه. آخر لاعب في أرسنال سجل على أرضه وخارجها ضد مان سيتي في نفس الموسم كان ثيو والكوت في 2016-17.

- سجل إيرلينغ هالاند 32 هدفا في الدوري الممتاز لمانشستر سيتي هذا الموسم، وهو أكبر عدد من الأهداف على الإطلاق من قبل لاعب في حقبة الـ20 فريقاً في المسابقة. 20 من هذه الأهداف جاءت في ملعب الاتحاد، وهو أكبر عدد من الأهداف على أرضه من قبل لاعب في موسم واحد منذ 2007-08 عندما سجل كل من كريستيانو رونالدو (أولد ترافورد) وفرناندو توريس (أنفيلد) 21 هدفاً.

- شارك غابرييل مارتينيلي في 11 هدفاً في آخر 10 مباريات له في الدوري الممتاز مع أرسنال (8 أهداف ، 3 تمريرات حاسمة). بشكل عام ، لديه 15 هدفاً في الدوري الممتاز هذا الموسم، وهو أكبر عدد من الأهداف من قبل لاعب برازيلي في موسمٍ واحد بالمسابقة جنباً إلى جنب مع روبرتو فيرمينو في 2017-18.