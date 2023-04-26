اعترافات غير متوقعة قد تنقذ داني ألفيش فما هي؟

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عارض مكتب المدعي العام في برشلونة الإفراج المؤقت عن لاعب برشلونة السابق، البرازيلي داني ألفيش، كما طلب دفاعه الأسبوع الماضي، كونه قد يحاول الفرار الى بلاده للتملص من العدالة الإسبانية.

وعلى الرغم من ذلك، يواصل المحامي كريستوبال مارتيل البحث عن حيل لإخراج موكله من السجن، حيث قدم وثيقة من أكثر من 200 صفحة مع مقطع فيديو لمدة 12 دقيقة تقريبا من الكاميرات الأمنية في مرقص ساتون في برشلونة، حيث يُتهم ألفيش باغتصاب امرأة.

وتتضمن الوثيقة بعض التصريحات من ابن عم الضحية المزعومة التي يمكن أن تهز قصة الشابة وتساعد ألفيش على إطلاق سراحه، حيث "يعترف ابن عمها بأنها وألفيش تحدثا قبل الذهاب إلى الحمام وتبادلا الآراء حول ذلك، وتتساءل "لماذا تدخل امرأة بالغة طوعا إلى الحمام مع رجل بالغ؟".