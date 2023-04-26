living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سلة: فريق زحلة يتوّج بلقب النسخة الثالثة لبطولة الجالية اللبنانية بالامارات

26
APRIL
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اختتتمت " سبورتس مانيا - دبي" النسخة الثالثة لبطولة الجالية اللبنانية بكرة السلة في الامارات العربية المتحدة بمشاركة ثمانية فرق وتحت إشراف مجلس دبي الرياضي والاتحاد الاماراتي في كرة السلة. 
 
أقيمت المباراة النهائية على أرض ملعب نادي "تشامبس" الرياضي في القوز وكانت حماسية حيث تمكّن فريق زحلة من حسم اللقاء لصالحه على حساب فريق بيبلوس بنتيجة ( ٨٩ – ٨١) بفارق ٨ نقاط.
 
وأظهر الفريقان مستوى جيد وروح رياضية عالية وحصل الفائز على جائزة مالية بقيمة 12 الف درهم. 
 
وفي الختام، وزعت الكؤوس والميداليات على الفريق الفائز والوصيف ووزعت الجوائز الفردية بحضور ممثل "بوظة بشير" ألكسندر بشير على الشكل التالي: 
 
- أفضل لاعب في البطولة ميشال حكيم من فريق زحلة.
- أفضل مسجل لاعب بيروت طارق خرسان.
- أفضل مسجل رميات ثلاثية وليد زيدان من فريق صور.
- أفضل سارق كرات جوني نمر من فريق بيروت.
- أفضل لاعب في المباراة النهائية لاعب فريق زحلة حسن دندش.
- أفضل متابع كرات أندرو سفايا من فريق صور.
- أفضل ملتقط كرات روبير بو داغر من فريق صيدا.
- أفضل بلوك شوت لاعب بيبلوس ويل بشارة.
- أفضل روح رياضية فريق جونيه - لويس طرباي.
- أفضل قائد لاعب بعلبك جيرار نجم.
- أفضل مدرّب روبير بو داغر مدرب فريق بيبلوس.
- أفضل أخلاق رياضيّة فريق طرابلس.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   