سلة: فريق زحلة يتوّج بلقب النسخة الثالثة لبطولة الجالية اللبنانية بالامارات

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اختتتمت " سبورتس مانيا - دبي" النسخة الثالثة لبطولة الجالية اللبنانية بكرة السلة في الامارات العربية المتحدة بمشاركة ثمانية فرق وتحت إشراف مجلس دبي الرياضي والاتحاد الاماراتي في كرة السلة.

أقيمت المباراة النهائية على أرض ملعب نادي "تشامبس" الرياضي في القوز وكانت حماسية حيث تمكّن فريق زحلة من حسم اللقاء لصالحه على حساب فريق بيبلوس بنتيجة ( ٨٩ – ٨١) بفارق ٨ نقاط.

وأظهر الفريقان مستوى جيد وروح رياضية عالية وحصل الفائز على جائزة مالية بقيمة 12 الف درهم.

وفي الختام، وزعت الكؤوس والميداليات على الفريق الفائز والوصيف ووزعت الجوائز الفردية بحضور ممثل "بوظة بشير" ألكسندر بشير على الشكل التالي:

- أفضل لاعب في البطولة ميشال حكيم من فريق زحلة.

- أفضل مسجل لاعب بيروت طارق خرسان.

- أفضل مسجل رميات ثلاثية وليد زيدان من فريق صور.

- أفضل سارق كرات جوني نمر من فريق بيروت.

- أفضل لاعب في المباراة النهائية لاعب فريق زحلة حسن دندش.

- أفضل متابع كرات أندرو سفايا من فريق صور.

- أفضل ملتقط كرات روبير بو داغر من فريق صيدا.

- أفضل بلوك شوت لاعب بيبلوس ويل بشارة.

- أفضل روح رياضية فريق جونيه - لويس طرباي.

- أفضل قائد لاعب بعلبك جيرار نجم.

- أفضل مدرّب روبير بو داغر مدرب فريق بيبلوس.

- أفضل أخلاق رياضيّة فريق طرابلس.