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دراسة تأهيلية بالكرة الطائرة

26
APRIL
2023
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بإشراف الإتحاد اللبناني للكرة الطائرة، نظمت الإدارة الرياضية في " ثانوية الكوثر"  دراسة تأهيلية بالتحكيم و التدريب بالكرة الطائرة لإساتذة التربية الرياضية شارك بها 46 طالبا من جامعة العلوم و الأداب اللبنانية التابعة لجمعيّة المبرات الخيرية و طلاّب التربية الرياضية في الجامعة الأنطونية .
 
أقيمت الدراسة في قاعة المحاضرات لثانوية الكوثر و القاعة الرياضية المغلقة و أفتتحت  بالنشيد اللبناني و تكلم كامل أسعد مدير المركز الرياضي مرحباً بالحضور و شاكرا الإتحاد لتعاونه و دعمه. ثم تكلم أمين عام الإتحاد عصام ابو جودة داعياً الطلاب الحاضرين الى المتابعة و التحضير للمشاركة في الدراسة الدولية للمدربين التي سينظمها الإتحاد خلال العام 2024. بعدها شرح المحاضر الدولي نائب رئيس الإتحاد اميل جبّور و لمدة الساعة و النصف ، النواحي النظرية المتعلقة بتدريبات طلاب المدارس و أهم الشؤون التحكيمية التي من الضروري متابعتها ومعرفتها من قبل أستاذ التربية الرياضية  تلا ذلك إستراحة . بعدها أدار المدرّب الوطني جوني اللقيس ولمدة الساعتين و النصف الحصة التطبيقية لتدريبات الطلاب و الصغار على المهارات التعليمية للكرة الطائرة.
 
وفي نهاية الدراسة، وزّعت الشهادات على المشاركات و المشاركين من قبل كل من نائب رئيس الاتحاد و الأمين العام و مدير المركز و المدرّب الوطني .
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