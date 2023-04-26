living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صلاح يكشف طبيعة علاقته بكلوب.. وحلمه الأكبر منذ كان طفلا

26
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول عن طبيعة علاقته بمدربه الألماني يورغن كلوب، وحلمه الأكبر منذ كان طفلا صغيرا.
 
وقال محمد صلاح خلال مقابلة مع شبكة "بي تي" البريطانية إن "الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا كان هدفي الأكبر منذ أن كنت صغيرا، عندما كنت طفلا كنت أشاهد دوري الأبطال أكثر من الدوري الإنجليزي الممتاز أو أي دوري آخر".
 
وأضاف: "كان دوري أبطال أوروبا أكبر بطولة في ذلك الوقت وأعتقد أنه لا يزال كذلك، كان حلمي فقط أن ألعب فيه يوما ما، الفوز به أمر لا يصدق".
 
وواصل الدولي المصري: "عندما أتيت إلى هنا قلت إنني أريد الفوز بالألقاب وأنا متحمس للعب ومساعدة الفريق على الفوز، أنا فخور جدا لتحقيق هذه الإنجازات سواء على المستوى الفردي أو الجماعي".
 
وواصل: "لدي علاقة قوية مع يورغن كلوب منذ أن جئت إلى ليفربول، لقد لعبنا معا لمدة 5 أو 6 سنوات لذلك نحن نعرف بعضنا البعض جيدا الآن، نحن نحترم بعضنا البعض وهذا هو أهم شيء".
 
وعن زميله زميله ترينت ألكسندر-أرنولد، تحدث صلاح قائلا: "لديه رؤية رائعة، إنه يبحث دائما عن أصعب تمريرة في المباراة ويحاول لعبها، فور علمي أنه حصل على الكرة وهناك مساحة أقوم بالجري حتى بدون رؤيته ومعرفة ما إذا كان سيمر أم لا".
 
 يذكر أن محمد صلاح (30 عاما) توج مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2019، وخسر النهائي مرتين عامي 2018 و2022.
 
ويستعد النجم المصري مع فريقه ليفربول لمواجهة مضيف وست هام يونايتد مساء الأربعاء، على ملعب "لندن الأولمبي" وذلك ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
ويحتل فريق ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري "البريميرليغ" برصيد 50 نقطة، حصدها من الفوز في 14 مباراة والتعادل في 8، مقابل 9 هزائم.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   