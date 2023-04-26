صلاح يكشف طبيعة علاقته بكلوب.. وحلمه الأكبر منذ كان طفلا

A + A -

كشف النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول عن طبيعة علاقته بمدربه الألماني يورغن كلوب، وحلمه الأكبر منذ كان طفلا صغيرا.

وقال محمد صلاح خلال مقابلة مع شبكة "بي تي" البريطانية إن "الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا كان هدفي الأكبر منذ أن كنت صغيرا، عندما كنت طفلا كنت أشاهد دوري الأبطال أكثر من الدوري الإنجليزي الممتاز أو أي دوري آخر".

وأضاف: "كان دوري أبطال أوروبا أكبر بطولة في ذلك الوقت وأعتقد أنه لا يزال كذلك، كان حلمي فقط أن ألعب فيه يوما ما، الفوز به أمر لا يصدق".

وواصل الدولي المصري: "عندما أتيت إلى هنا قلت إنني أريد الفوز بالألقاب وأنا متحمس للعب ومساعدة الفريق على الفوز، أنا فخور جدا لتحقيق هذه الإنجازات سواء على المستوى الفردي أو الجماعي".

وواصل: "لدي علاقة قوية مع يورغن كلوب منذ أن جئت إلى ليفربول، لقد لعبنا معا لمدة 5 أو 6 سنوات لذلك نحن نعرف بعضنا البعض جيدا الآن، نحن نحترم بعضنا البعض وهذا هو أهم شيء".

وعن زميله زميله ترينت ألكسندر-أرنولد، تحدث صلاح قائلا: "لديه رؤية رائعة، إنه يبحث دائما عن أصعب تمريرة في المباراة ويحاول لعبها، فور علمي أنه حصل على الكرة وهناك مساحة أقوم بالجري حتى بدون رؤيته ومعرفة ما إذا كان سيمر أم لا".

يذكر أن محمد صلاح (30 عاما) توج مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2019، وخسر النهائي مرتين عامي 2018 و2022.

ويستعد النجم المصري مع فريقه ليفربول لمواجهة مضيف وست هام يونايتد مساء الأربعاء، على ملعب "لندن الأولمبي" وذلك ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري "البريميرليغ" برصيد 50 نقطة، حصدها من الفوز في 14 مباراة والتعادل في 8، مقابل 9 هزائم.