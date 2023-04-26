ميسي في برشلونة.. فيديو يرصد تهربه من "السؤال الأهم"

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رصدت عدسات المصورين، مساء الإثنين، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مدينة برشلونة، مما أثار علامات استفهام جديدة بشأن عودته المحتملة إلى الفريق الكتالوني.

وقالت تقارير إسبانية إن ميسي التقى، مساء أمس، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، ثنائي برشلونة، بالإضافة إلى بيبي كوستا الرئيس السابق لمكتب خدمة اللاعبين في "البارسا".

وذكرت أن المجموعة تناولت وجبة العشاء في إحدى المطاعم المصنفة في برشلونة.

وخلال دخوله المطعم، استغل صحفيون الفرصة ووجهوا "السؤال الأهم" لنجم باريس سان جرمان الفرنسي، بشأن إمكانية عودته إلى فريقه السابق.

وحسب ما قال الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، فإن ميسي واجه أسئلة من قبيل "هل ستعود إلى برشلونة؟.. هل ستجتمع مع لابورتا؟"، بالصمت.

وأوضح أن "ليو" تهرب من الأسئلة ورفض الاستجابة للصحفيين، لكنه في المقابل سمح لبعض المشجعين بالتقاط صور تذكارية معه.

وكانت صحيفة "ميرور" البريطانية كشفت أن مسيرة ليونيل مع سان جرمان ستنقضي بنهاية الموسم الجاري، بعد أن قضى موسمين مع النادي الفرنسي.

ويأمل برشلونة في استعادة ميسي مجانا هذا الصيف، علما أنه سيكون قد أكمل عامه الـ36، حيث أكد مسؤولو النادي الاتصال باللاعب لإقناعه بالعودة إلى "كامب نو".