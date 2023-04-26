النجم العُماني السائق الفيصل الزُبير يتوجه للبُرتُغال لخوض الجولة الأولى من سباقات جي تي المفتوحة الدولية

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يتحضَّر البطل العُماني الفيصل الزُبير لخوض الجولة الافتتاحية من سلسلة سباقات جي تي المفتوحة الدولية، موسم 2023، التي ستُقام نهاية الأسبوع الجاري على حلبة الغارف الدولية للسباقات السيارات، في بورتيماو أقصى جنوبي البُرتُغال.

وسيُشارك الفيصل على متن سيارة مرسيدس – أيه أم جي "جي تي 3" بألوان "فريق المنار للسباقات" ومن تحضير "فريق جيتسبيد بِرفورمانس"، وسيتشارك قيادتها في هذا السباق مع السائق الألماني فابيان شيلر. جديرٌ بالذكر أن الفيصل أنهى مشاركته في سلسلة سباقات لومان الآسيوية لموسم 2023 في المركز الثالث، كما أنهى موسم 2021 من سلسلة سباقات جي تي المفتوحة الدولية في المركز الثالث.

وقال الفيصل: أشعر بالحماسةِ الشديدة لبدء موسم 2023 من السباقات الأوروبية، مُتفائلٌ به للغاية، أشعر بثقةٍ كبيرة، وتُسعدني أجواء العمل ومستويات الأداء في أروقة فريق جيتسبيد".

وتابع: "أتطلّع إلى بدء منافسات جي تي المفتوحة، هناك بعض الفرق القوية في البطولة، لذا، من المؤكّد بأنها لن تكون بهذه السهولة. مع ذلك، فإننا نأتي ونحنُ على أتمّ الاستعداد، ونتطلّع إلى نحوّل الطموحات إلى نتائج ممتازة. سنسعى بالتأكيد لتحقيق الفوز".

إلى ذلك، تضم قائمة المُشاركين في هذه الجولة 33سيارة، إنها الجولة الافتتاحية من الموسم الـ 18، وستُقام لاحقًا جولات في بلجيكا والمجر وفِرنساوالنمسا وإيطاليا وإسبانيا. فيما لدى "فريق المنار للسباقات" وسائِقيه الفيصل وفابيان برنامج سباق عالمي ومتنوع لموسٍم 2023، حيث سيُشاركون في جولات المجر وإسبانيا، إلى جانب المشاركة في الجولة الأولى في البُرتُغال.

إضافةً إلى ذلك، تضم هذه الجولة سباقات "يورو فورمولا المفتوحة" و "كأس جي تي أوروبا" و "تي سي آر أوروبا" للسيارات السياحية.

وستبدأ المُنافسات بخوض حصة تجارب خاصة يوم الخميس، ومن ثم حصتّا تجارب حرّة يوم الجُمعة فيما يشهد يوم السبت إقامة حصة تجارب تأهيلية مدتها نصف ساعة، تُقام الساعة 11:10صباحًا، وتصل المُنافسات ذروتها بانطلاقة السباق الأول الساعة الرابعة والنصف بعد العصر، علمًا بأنها ستكون انطلاقة متحركة، ويستمر لسبعين دقيقة.

ويُقام في الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد حصة تجارب تأهيلية ثانية للسباق الثاني، يعقبها في الساعة 1:35 بعد الظهر السباق الثاني، الذي يستمر لساعة كاملة.