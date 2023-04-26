ليلة سوداء للريال.. وكاستيانوس يحقق ما لم يحدث منذ 75 عاما

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أصبح بالنتين كاستيانوس لاعب جيرونا أول لاعب يسجل 4 أهداف في شباك ريال مدريد بمباراة واحدة في الدوري الإسباني خلال 75 عاما، ليقود فريقه نحو انتصار مذهل 4-2 على لاعبي المدرب كارلو أنشيلوتي، الذين تلقت آمالهم الضعيفة في الاحتفاظ باللقب ضربة أخرى، الثلاثاء.

ومع بقاء 7 مباريات على نهاية الموسم، يملك ريال مدريد صاحب المركز الثاني 65 نقطة ويتأخر بفارق 11 نقطة عن برشلونة الذي سيواجه رايو فايكانو صاحب المركز العاشر، الأربعاء.

وأثبت كاستيانوس أن بوسعه تقديم كل ما في جعبته للإجهاز على الضيوف بمفرده، حيث سجل هدفين في وقت مبكر من كل شوط، قبل أن يقلص فينيسيوس جونيور الفارق لريال مدريد، وأضاف زميله لوكاس فاسكيز هدف حفظ ماء الوجه لريال قبل النهاية بقليل.

وكانت آخر مرة سجل فيها أي لاعب 4 أهداف أو أكثر ضد ريال مدريد في إحدى مباريات الدوري في ديسمبر 1947، عندما سجل إستيبان إتشافاريا 5 أهداف لريال أوفييدو.

وأثبت جيرونا، صاحب المركز التاسع في الدوري برصيد 41 نقطة، أنه منافس مزعج للفريق الملكي هذا الموسم، حيث انتهت مباراة الدور الأول في "سانتياغو برنابيو" بالتعادل 1-1 في أكتوبر الماضي.

والثلاثاء، تفوق جيرونا على ضيفه مستغلا عدم الانضباط في دفاع ريال.

وفاجأ أصحاب الأرض ريال مدريد بتسجيل الهدف الأول بعد 12 دقيقة من بداية المباراة، عندما سجل كاستيانوس غير المراقب من ضربة رأس من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من ميغيل غوتيريز.

وضاعف جيرونا تقدمه بعدها بنحو 12 دقيقة عندما استحوذ كاستيانوس على كرة طويلة، وشق طريقه داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة منخفضة تجاوزت أندريه أيون حارس ريال.

وقلص فينيسيوس الفارق في الدقيقة 34 عندما تُرك من دون أي رقابة عند القائم البعيد، ليسجل بضربة رأس إثر عرضية ماركو أسينسيو.

وأحرز كاستيانوس هدفه الثالث بعد 36 ثانية من بداية الشوط الثاني، حيث سدد الكرة بقدمه اليمنى بعد أن منحه دفاع ريال مدريد مساحة للتحرك داخل منطقة الجزاء.

وكان الأرجنتيني البالغ من العمر 24 عاما وحيدا داخل منطقة الجزاء مرة أخرى، ليسجل برأسه هدفه الرابع في المباراة، والهدف الـ11 له في الدوري الإسباني هذا الموسم، في الدقيقة 62 قبل أن يستبدل بعدها بـ10 دقائق.

وسجل فاسكيز لاعب ريال مدريد هدف تقليص الفارق من مسافة قريبة في الدقيقة 85.