نجاح كبير لليوم العالمي لكرة الطاولة في دار الأيتام الاسلامية

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في أجواء رياضية وفنية وترفيهية حماسية وفي ظل طقس ربيعي مشمس وتزامناً مع جميع دول العالم،نظّم الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة "اليوم العالمي لكرة الطاولة" في دار الأيتام الاسلامية –الطريق الجديدة.وتبارى الحاضرون من كافة الفئات العمرية ومارسوا رياضة كرة الطاولة خلال يوم رياضي طويل من الفرح والبهجة.

تقدّم الحضور مدير عام المنشآت الرياضية والكشفية ورئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات ممثلاً وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس ،مدير عام دار الايتام الاسلامية بشار قوتلي، رئيس اتحاد كرة الطاولة جورج كوبلي ونائبه عادل دمج،مديرة العلاقات العامة والاعلام في دار الايتام رانيا زنتوت ،مروّجة اليوم العالمي لكرة الطاولة في لبنان حنان ابراهيم ،عدد من مسؤولي الدار، المتطوعين ،عشاق كرة الطاولة ورجال صحافة واعلام.

بداية النشيد الوطني اللبناني فكلمة كوبلي توجّه فيها بالتهنئة بحلول عيد الفطر السعيد وشاكراً القيمين على دار الأيتام الاسلامية لاستضافة اليوم العالمي لكرة الطاولة الذي دأب الاتحاد اللبناني على اقامته منذ عام 2015 بالتزامن مع جميع الاتحادات الوطنية في العالم .ووجّه الشكر الى حنان ابراهيم على الجهود الجبارة التي بذلتها من اجل انجاح هذا الحدث السنوي.واشار الى ان الشعار لهذا العام هو "التنمية المستدامة".

بدوره،تحدث قوتلي ورحّب بالحاضرين واعرب عن سروره لكون مقر دار الايتام الاسلامية يستضيف هذا الحدث الرياضي منوهاً بجهود الجميع من اتحاد ومنظمين لانجاحه .

ثم جرى زرع شجرتين في حديقة دار الايتام تمثلان دورة الحياة.

وفي هذا الاطار، اشارت زنتوت الى انها مسرورة ان تكون مروجة اليوم العالمي حنان ابراهيم ابنة دار الايتام والتي قامت بجهود جبارة .وشدّدت زنتوت على عمق العلاقة مع الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة في حدث رياضي وحضاري وانساني احتضن مئات الأولاد.

وفي الختام، وُزّعت الدروع التذكارية على عويدات و كوبلي ودمج وعضو الاتحاد ريتا بصيبص ومروجة اليوم العالمي للعبة في جميع انحاء العالم ميساء بصيبص التي أشرفت على اقامة 450 نشاط لكرة الطاولة في جميع انحاء العالم في اليوم عينه.