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بعد انتظار 33 عاماً.. نابولي يقترب من تحقيق الحلم المارادوني

25
APRIL
2023
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بعد 33 عاما من الانتظار، تترقب جماهير نابولي الإيطالي استعادة الأمجاد وتجديد العهد مع البطولات والألقاب، وعلى الرغم من تبقي 7 جولات كاملة في عمر الدوري الإيطالي، إلا أن فريق الجنوب أصبح قريبا جدا من القبض على درع "السكوديتو" . فما هو الموعد المتوقع والاحتمالات القائمة لحسم نابولي للقب الدوري؟
 
أطلق سكان مدينة نابولي العنان للاحتفالات، وخرجت مسيرات جماهيرية في الشوارع ليل الأحد، بعد الفوز على يوفنتوس ورفع الفارق عن أقرب الملاحقين إلى 17 نقطة كاملة في جدول الترتيب، وذلك إيذانا بقرب التتويج رسميا باللقب الثالث في مسيرة فريق الجنوب.
 
 وفي حال فوز نابولي على ساليرنيتانا في مباراة ديربي "ديلا كامبانيا" على ملعب مارادونا السبت المقبل، وتعادل لاتسيو صاحب المركز الثاني أو خسر أمام إنتر ميلانو في سان سيرو ، سيتم حسم لقب الدوري مبكرا لمصلحة نابولي.
 
وحسابيا، إذا نجح نابولي في رفع رصيده إلى 81 نقطة في الجولة المقبلة، وتعثر لاتسيو الذي يملك في رصيده 61 نقطة ، لن ينجح صاحب المركز الثاني في اللحاق بالمتصدر حتى لو فاز في جميع مبارياته المتبقية ، وخسر نابولي أيضا جميع مبارياته الستة الأخيرة في الدوري.
 
أما بخصوص الاحتمالات الأخرى، والتي قد تفرض فوز نابولي على ساليرنيتانا ، ونجاح لاتسيو في الفوز على انتر ميلان ، أو تعثر نابولي أمام ساليرنيتانا ، وفوز لاتسيو أمام انتر ميلان ، سيتم تأجيل حسم لقب الدوري الإيطالي إلى 2 مايو المقبل عندما يلتقي نابولي مع أودينيزي ضمن الجولة الـ33 . وبالتالي يكفيه الفوز وحصد النقاط الثلاثة للتتويج رسميا باللقب، دون انتظار نتيجة منافسه لاتسيو .
 
في حال فوز نابولي متصدر الدوري الإيطالي على ساليرنيتانا السبت المقبل، ستكون الفرحة مؤقتة، لأن الأنظار ستتجه إلى ملعب سان سيرو بعد 24 ساعة بانتظار تعثر وصيف الدوري لاتسيو أمام الإنتر الأحد المقبل، لتنطلق الاحتفالات الرسمية في مدينة نابولي بحصد اللقب الثالث في تاريخ النادي.
 
يذكر أن اللقبين الذين فاز بهما الفريق الجنوبي عامي 1987 و1990 كانا بقيادة الأسطورة الأرجنتينية الراحلة مارادونا، خلال العهد الذهبي لفريق نابولي.
 
نابولي وبرشلونة على أعتاب التتويج
 
حقق فريق نابولي خلال هذا الموسم مفاجأة مدوية في سباق المنافسة على لقب السكوديتو، حيث تفوق على جميع الأندية الكبرى المرشحة للتتويج باللقب، وفاز في 25 مباراة خلال 31 جولة ، بينما لم يخسر سوى في ثلاث مباريات وتعادل في ثلاث مناسبات.
 
 ويملك أقوى خط هجوم في الدوري بتسجيل 67 هدفا، وأقوى خط دفاع باستقبال 21 هدفا فقط، كما يحتل مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين صدارة هدافي الدوري الايطالي برصيد 21 هدفا. وبلغ نابولي الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وتألق بشكل لافت على الساحة الأوروبية وخطف نجومه أنظار اكبر الاندية العالمية.
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