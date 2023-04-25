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الإصابة تغيب أُنس جابر عن مدريد المفتوحة للتنس

25
APRIL
2023
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قالت أٌنس جابر المدافعة عن لقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس إنها انسحبت من البطولة بسبب إصابة في ربلة الساق بعد انسحابها من بطولة 
واعتزلت اللاعبة التونسية المصنفة الرابعة عالميا بعد ثلاثة أشواط أمام إيجا شيانتيك في قبل نهائي بطولة شتوتجارت المفتوحة، حيث أصيبت عند آخر نقطة من الشوط الأول يوم السبت الماضي. 
 
وأضافت أُنس جابر (28 عاما) عبر إنستجرام "بعد العديد من الفحوصات الطبية التي أُجريت، ظهر أنني أعاني من تمزق صغير في ربلة الساق وسأحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي. 
 
"يؤسفني أن أعلن أنني لن أتمكن من المنافسة والدفاع عن لقبي هذا العام في بطولة مدريد المفتوحة. أود أن أعرب عن تمنياتي للجميع وللبطولة بقضاء وقت رائع". 
 
وكان من المقرر أن تواجه أُنس، التي حققت سبعة انتصارات بعد تعافيها من الإصابة ومن الخضوع لجراحة في وقت سابق هذا العام، الرومانية آنا بوجدان أو المجرية آنا بوندار في الدور الثاني من البطولة التي ستقام على الأراضي الرملية في مدريد. 
 
وستقام بطولة مدريد المفتوحة بداية من غد الثلاثاء وحتى 7 مايو المقبل.
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