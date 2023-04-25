لإعطاء صوت للأندية الصغيرة.. هيئة أوروبية جديدة لكرة القدم

A + A -

أُطلق في العاصمة البلجيكية بروكسل الاثنين اتحاد الاندية الاوروبية "اتحاد الأندية الأوروبية" أو "يونيون أوف يوروبيان كلوبز"، وهو هيئة جديدة قالت إنها تهدف لتمثيل أندية كرة القدم "الصغيرة والمتوسطة الحجم" في مجال تهيمن عليه النخبة الثرية.

وقال الاتحاد، الذي سيتخذ من بروكسل مقرا له، إنه يعتزم "إعطاء صوت" لحوالي 1400 نادٍ محترف في أوروبا والتي مع غيابها عن أي من المسابقات الثلاث للأندية التابعة للاتحاد الاوروبي لكرة القدم "ويفا"، ليس لديها أي تمثيل مناسب بين حوكمة الرياضة.

ولا يزال هيكل المنظمة غامضًا لأنه لم يتم بعد تعيين فريق إداري أو نشر قوانينه، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

ومع ذلك، قال الاتحاد خلال إطلاقه إن 40 ناديًا من 25 دولة قد انضم إليه، ومن بينها أندية كريستال بالاس الإنجليزي وأونيون سان جيلواز البلجيكي ولوكوموتيفا زغرب الكرواتي.

وأضاف أنه يعتزم العمل الى جانب رابطة الأندية الأوروبية النافذة، التي تأسست عام 2008 وتضم أكثر من 300 عضو، وهي الهيئة الوحيدة الحالية لأندية القارة الممثلة في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

لم يعلّق "ويفا" أو الرابطة، اللذان يديران معا أكثر مسابقات الأندية ربحا في أوروبا، بما فيها دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليغ"، على إطلاق الهيئة الجديدة.

ويملك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والرابطة اتفاقا مع الاتحاد الدولي "الفيفا" بشأن روزنامة المباريات الدولية ومدفوعات تعويضات الأندية للإفراج عن اللاعبين للواجب الدولي.