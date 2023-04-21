روما يهزم فينورد برباعية ويحجز مقعده في نصف نهائي الدوري الأوروبي

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تغلب نادي روما الإيطالي على ضيفه فينورد الهولندي 4-1، يوم الخميس، في إياب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب في روتردام الهولندية قد انتهت بفوز فينورد 1-0، ليتأهل روما إلى نصف النهائي بعد تفوقه بنتيجة 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي مباراة اليوم، تقدم روما عن طريق ليوناردو سبينازولا في الدقيقة 60، قبل أن يدرك إيغور جيلرمي التعادل لفينورد في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 89، سجل باولو ديبالا الهدف الثاني لروما، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين.

ونجح ستيفان الشعراوي في تسجيل الهدف الثالث لروما في الدقيقة 101 من الشوط الإضافي الأول، ثم أضاف لورينزو بيلجريني الهدف الرابع في الدقيقة 109.

وسيلعب روما في الدور نصف النهائي ضد باير ليفركوزن الألماني، الذي تأهل بفوزه على يونيون سان جيلواز البلجيكي 5-2 في مجموع المباراتين.