ليس ماني.. بايرن ميونخ يعتزم التخلص من نجم آخر

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كشفت تقارير صحفية عن احتمالية تخلص بايرن ميونخ من نجمين بارزين في سوق الانتقالات الصيفية عقب نهاية الموسم الحالي.

وانقلب موسم بايرن بشكل مفاجئ بعد إقصائه من بطولتي كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا في غضون فترة وجيزة.

وبحسب صحيفة "Abendzeitung" الألمانية، فإن الثنائي سيرجي جنابري البالغ 27 عاما وساديو ماني البالغ 31 عاما، مرشحان للرحيل عن النادي بنهاية الموسم.

وأضافت: "الإدارة تفكر في وضع اللاعبين على لائحة البيع، لكن المدرب توماس توخيل سيجلس مع المسؤولين في الأسابيع المقبلة لحسم مستقبل الثنائي".

يأتي ذلك في ظل تقارير تفيد بأن بايرن قرر التخلص من ماني على إثر أزماته هذا الموسم، آخرها شجاره مع زميله في الفريق البافاري ليروي ساني، عقب مواجهة مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وترى إدارة بايرن أنها جانبها الصواب في صفقة ماني، خاصة أنه يحصل على راتب يزيد عن 20 مليون يورو سنويا، ورغم ذلك يقدم أداء مخيبا للآمال.

ويستمر عقد ماني الحالي مع البايرن حتى عام 2025، ما يعني أن النادي البافاري سيدفع ما يقرب من 40 مليون يورو على مدار العامين المقبلين في حال بقاء المهاجم السنغالي مع الفريق.

كما يريد المدرب الألماني أيضا التعاقد مع لاعب وسط يتمتع بقدرات دفاعية وقوة في الصراعات الثنائية، لدعم جوشوا كيميتش.