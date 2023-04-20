نهائي دورة جامعة سيدة اللويزة المدرسية

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تقام الجمعة 21 نيسان الجاري المباريات النهائية لدورة جامعة سيدة اللويزة المدرسية في نسختها الخامسة عشرة على ملاعب الجامعة حسب البرنامج التالي:

*الساعة الخامسة:

-كرة سلة -اناث: الشانفيل – فال بير جاك

- ميني فوتبول- اناث: اللويزة – سانت لويز

- تنس: نهائي ذكور

*الساعة السادسة:

- كرة سلة- ذكور: المركزية- راهبات القلبين الأقدسين (كفرحباب)

- ميني فوتبول- ذكور: المركزية – فال بير جاك

وقد دعت دائرة الرياضة في جامعة سيدة اللويزة عشاق الرياضة الى حضور المباريات النهائية التي سيليها حفل توزيع الكؤوس والجوائز.