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بمناسبة التّوأمة مع نادي "سان ماكس" ( Saint - Max ) الفرنسي، نظّم نادي ويلرز – wheelers الرياضي للأشخاص من ذوي الإعاقة برعاية وزير الشّباب والرّياضة الدّكتور جورج كلّاس ممثلاً بالمحامي إبراهيم شويري والدّكتور رجا لبكي وبالتنسيق مع اللّجنة البارالمبية، حفلاً تكريمياً في نادي عمشيت حضره عماد فرحات ممثلاً وزير السّياحة المهندس وليد نصار، رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب سيمون أبي رميا، رئيس وأعضاء المجلس البلدي في بلدة سان ماكس الفرنسية ، رئيس نادي عمشيت يوسف غطاس القصيفي ممثلاً النّائب زياد الحواط، قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، رئيس بلديّة عمشيت الدّكتور أنطوان بربر عيسى،الرّائد دانيال خيرالله ممثّلًا قائد المركز العالي للرّياضة العسكريّة العقيد الركن مخايل موسى، بالإضافة الى فعاليّات سياسيّة، تربويّة، إجتماعيّة، أمنيّة ودينيّة، وحشد من محبّي الرّياضة تلاه مباراة ودّيّة لكرة السّلة على الكراسي المتحرّكة.

افتتح الحفل بالنّشيد الوطني الفرنسي والنّشيد الوطني اللّبناني، وتخلّل الحفل عدّة كلمات وكانت بداية كلمة ترحيبيّة لرئيس نادي عمشيت يوسف القصّيفي، وتبعه كلمة لكل من ممثّل وزير الشّباب والرّياضة المحامي ابراهيم الشويري،وكلمة لرئيسة نادي " وييلرز " بولا خليفة شكرت فيها جميع الحضور والمشاركين في هذا الحفل، كما واعلنت خلالها عن برنامج النادي في المستقبل القريب، وهو التّالي:

1- اطلاق لعبة الكرة الطّائرة (جلوس) من لبنان بمشاركة دول عربيّة.

2- المشاركة في بطولة لكرة السّلة على الكراسي المتحرّكة في صيف ٢٠٢٤ في فرنسا من تنظيم نادي سان ماكس بالتّزامن مع الأولمبياد الصيفي في باريس في إطار التّوأمة بين النّاديين.

بدوره القى رئيس جمعيّة الطّاقة الوطنيّة - LNE غسان الخوري كلمة اعلن من خلالها عن مبادرته تجاه نادي ويلرز المتمثّلة بتقديم ١٢ كرسي متحرّك خاصّة لكرة السلّة،

وكانت الكلمة الاخيرة لرئيس بلديّة سان ماكس إيريك بانسالفيني ونائبه جان فرنسوا ميدونو المسؤول الرّياضي في البلديّة الفرنسيّة فرنسيس لادان.

ختاما، كرّم نادي ويلرز كبار الحضور وعماد فرحات ممثل وزير السّياحة المهندس وليد نصّار وقدّمت لهم الدروع التذكاريّة.

وقدّمت الحفل المحامية لودي مرعب كما تخلّله وصلات فنّيّة وفي الختام تشارك الحاضرون نخب المناسبة.