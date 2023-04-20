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العقوبة المنتظرة ضد كريستيانو رونالدو بعد فضيحة "الحركة اللاأخلاقية" في الدوري السعودي

20
APRIL
2023
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انهالت الانتقادات والمطالبات برحيل نجم فريق النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، إثر توجيهه إشارة "خادشة للحياء" لجماهير الهلال عقب نهاية ديربي الرياض.
 
وكشف القانوني أيمن الرفاعي العقوبة التي قد توقع على النجم البرتغالي بعد تصرفه غير الرياضي الذي بدر منه أثناء خروجه من أرضية ملعب الملك فهد الدولي.
 
وخسر الهلال على يد النصر بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء، ضمن الجولة الـ25 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.
 
وتم تداول مقطع فيديو يظهر رونالدو وهو يوجه "حركة خارجة" إلى جماهير الهلال، التي قمت بالهتاف بالهتاف في المدرجات "ميسي .. ميسي"، في محاولة لإثارة غضبه عقب المباراة، وذلك أثناء خروجه من أرضية ملعب "الملك فهد الدولي"، الأمر الذي أثار موجة غضب وطالبوا النادي السعودي بمعاقبة اللاعب.
 
وقال الرفاعي عبر حسابه في "تويتر": "مثل هذه الحالات إذا ثبتت التهمة فيها، تدخل ضمن نطاق لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم عملا بأحكام المادة (48) لأنها حصلت ضمن مسابقة رياضية معتمدة في الاتحاد وداخل الملعب".
 
ونشر الرفاعي لائحة العقوبات من الاتحاد السعودي لكرة القدم حيث تقول: إنه في حالة قام أي لاعب بسلوك مشين أو استخدم ألفاظ أو إشارات عدوانية أو مهينة تجاه المنافس أو أي شخص آخر بخلاف مسؤولي المباراة، سيتم إيقافه مباراتين مع تغريمه 20 ألف ريال.
 
وأدان قطاع واسع من جماهير الكرة السعودية، سلوك رونالدو بعد لقاء الهلال، مطالبين لجنة الانضباط والأخلاق بإيقاع عقوبة على النجم البرتغالي مشابهة لعقوبة لاعب اتحاد جدة السابق، الغيني الحسن كيتا، الذي قام بتصرف مشابه لما قام به "الدون"، وذلك في موسم 2007-2008، خلال المباراة التي جمعت "العميد" بالشباب.
 
وبعد تلك الواقعة، اتخذ الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم حينها، قرارا بالموافقة على توصيات لجنة الانضباط ولجنة المحترفين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تضمنت إلغاء عقد اللاعب الغيني مع نادي الاتحاد، وعدم السماح للأندية السعودية بالتعاقد معه مستقبلا، بالإضافة إلى رفع ما قام به اللاعب إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم.
روسيا اليوم
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