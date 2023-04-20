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مدرب باريس سان جيرمان مهدد بالسجن!

20
APRIL
2023
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يواجه كريستوف غالتيه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، خطرا يهدد مسيرته التدريبية.
 
كشفت شبكة RMC سبورت الفرنسية أن غالتيه مهدد بالسجن 3 سنوات إضافة إلى غرامة قدرها 45 ألف يورو، حال إدانته في الاتهامات المزعومة.
 
وانتشرت في الأيام الأخيرة تسريبات صحفية لبريد إلكتروني، يورط مدرب سان جيرمان في اتهام بالعنصرية ضد المسلمين والسود، أثناء قيادته فريق نيس.
 
وأنكر كريستوف غالتيه هذه الاتهامات، مشددا على أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من تعمد تشويه صورته أمام وسائل الإعلام.
 
من جانبها، فتحت السلطات المسؤولة تحقيقا مع مسؤولي نيس بشأن حقيقة الاتهامات الموجهة لمدرب الفريق السابق، كريستوف غالتيه.
 
ولفتت الشبكة الفرنسية إلى أن إدانة غالتيه من عدمها ستستغرق وقتا طويلا للتحقق من صحة الأدلة.
 
وكان جوليان فورنييه، المدير الرياضي السابق لنادي نيس، أنكر أنه وراء تسريب محتوى البريد الإلكتروني، الذي فجر الأزمة ضد جالتيه.
 
كما أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان رسمي، أنه يدعم المدير الفني للفريق في هذه الأزمة.
روسيا اليوم
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