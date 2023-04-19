"ما قام به جريمة ويستوجب الترحيل".. تحرك قانوني ضد رونالدو في السعودية

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أعلنت دكتورة القانون الدولي نوف بنت أحمد، التقدم بعريضة للنيابة العامة السعودية ضد ما وصفته بـ"الفعل الفاضح" من لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو ضد جماهير نادي الهلال.

وانتشر مقطع فيديو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر رونالدو، وهو يوجه حركة مشينة إلى جماهير الهلال، عقب خسارة فريقه النصر، بهدفين دون رد أمس الثلاثاء، في المباراة المقدمة من الجولة 25 من الدوري السعودي.

وأعادت نوف بنت أحمد عبر حسابها على موقع "تويتر"، نشر الفيديو "المشين" لرونالدو وكتبت: "لست متابعة للشأن الرياضي، حتى ولو استفز جمهور الهلال رونالدو، لم يوفق في الرد عليهم".