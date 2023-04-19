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رونالدو وصبغ أظافر القدمين.. سبب العادة الغريبة

19
APRIL
2023
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ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بمنظر غريب، حيث ظهرت أظافر قدميه مطلية باللون الأسود، في صورة أظهرته في حالة استشفاء.
ونشر رونالدو صورة له داخل جهاز الساونا، الذي يرتاده الرياضيون بعد ممارسة التمارين العضلية، بينما بدا الصبغ الأسود مطليا فوق أصابع قدميه.
 
وكشف السبب الذي دفع رونالدو بصبغ أظافر قدميه، مثل النساء.
 
السبب وراء صبغ الأظافر
 
وفقا لموقع "سبورت بايبل"، من المفترض أن يكون طلاء الأظافر البارز في الصورة، هو "طبقة واقية" تحمي أظافر النجم البالغ من العمر 38 عاما.
 
وفقا لصحيفة بيلد الألمانية، فإن الرياضيين يصبغون أظافرهم أو يغطونها بطبقة واقية، لمنع أظافرهم من التعرض للفطريات والبكتيريا.
 
لهذه الأسباب يقضم الطفل أظافره!
 
 
وأشارت بيلد: "كثير من الرياضيين الكبار يفعلون ذلك لحماية أظافرهم من الفطريات والبكتيريا التي تظهر نتيجة ارتدائهم أحذية متعرقة لساعات، ومن بينهم الملاكم مايك تايسون".
 
رونالدو ليس الرياضي الوحيد الذي يصبغ أظافر قدميه، حيث أن بطل الوزن الثقيل السابق أندريه أرلوفسكي يفعل الشيء نفسه أثناء المنافسة.
 
يقال إن طبقة الصبغ الأسود تساعد المقاتلين على منع أظافر أصابعهم من التشقق أو الانقسام. طبقة من طلاء الأظافر تقوي أظافر القدم، مما يقلل من خطر تلف الظفر في القتال.
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