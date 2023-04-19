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مدرب إنتر: أفضل انتقادي بدلا من اللاعبين

19
APRIL
2023
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قال سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان إنه لا يمانع في تعرضه للانتقادات بسبب أداء فريقه المتواضع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم طالما أن هذا يحمي لاعبيه قبل إياب دورالثمانية لدوري أبطال أوروبا.
 
ولم ينتصر إنتر في آخر خمس مباريات بالدوري المحلي وخسر أربع منها ليبتعد عن المربع الذهبي بفارق نقطتين خلف ميلان رابع الترتيب، ما أثار تكهنات بشأن إمكانية إقالة إنزاجي.
 
لكن الفريق الإيطالي يبلي بلاء حسنا في دوري الأبطال، حيث تأهل إلى أدوار خروج المغلوب على حساب برشلونة متصدر الدوري الإسباني قبل الإطاحة ببورتو البرتغالي في دور الستة عشر.
 
ويخوض إياب دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا غدا الأربعاء في ملعب سان سيرو وهو في وضع جيد بعد فوزه 2-صفر خارج أرضه في مباراة الذهاب.
 
وبات إنتر قريبا من التأهل لقبل النهائي للمرة الأولى منذ فوزه باللقب عام 2010.
 
وأبلغ إنزاجي الصحفيين اليوم الثلاثاء "قبل برشلونة وكذلك قبل بورتو، كان الوضع مشابها فيما يتعلق بالانتقادات.. شخصيا اعتدت عليها.. من الأفضل أن توجه الانتقادات لي وليس للاعبين"، مضيفا "تساعدنا الانتقادات على العمل أكثر وأكثر في الدوري، لم نحقق التقدم الكافي.. كغيرنا من الفرق نواجه مشاكل".
 
وأضاف المدرب الإيطالي "الآن يجب علينا التركيز على منح جماهيرنا ليلة مهمة لنتمكن من الوصول إلى قبل نهائي البطولة ونصبحبين أفضل أربعة أندية في القارة وهذا انجاز كبير".
 
وينتهي عقد عدد من لاعبي الفريق بنهاية الموسم لكن إنزاجي قلل من أهمية ذلك.
 
وقال "شارفت عقود عدد من اللاعبين على الانتهاء لكنني أراهم يعملون يوميا وبصورة جيدة".
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