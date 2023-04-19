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زياش يفتح علبة أسراره.. حديث عن الزواج والأم والخير

19
APRIL
2023
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يوصف لاعب منتخب المغرب، حكيم زياش، بـ"الكتوم"، لأنه قلما يخرج إلى الإعلام ليتحدث، مفضلا أن يبقي حياته الخاصة بعيدا عن الأضواء، لكنه بات تحت الأنظار بشكل لافت، بعد مونديال قطر الذي حمل منتخب المغرب إلى دور نصف النهائي.
 
وقال زياش البالغ 30 عاما في مقابلة مع مجلة "فوغ" الهولندية، إنه لم يعتد على جلسات التصوير "لا تعجبني الأضواء كثيرا، بل أفضل أن أقضي وقتي وطاقتي في القيام بأشياء أخرى. وتركيزي حاليا ينصب على الرياضة".
 
ولدى حديثه عن إنجاز المونديال، أكد زياش إحراز خطوة كبرى بالفعل، لكنه تحدث في الوقت نفسه عن خيبة أمل، في إشارة إلى الإقصاء أمام منتخب فرنسا في دور نصف النهائي "لقد كنا من بين الأربعة المتأهلين للنهائي، وكنا قريبين جدا، لكننا لم نفعلها ولم نتأهل".
 
ولدى سؤاله حول ما إذا كان شعور الحزن قد خيم بعد الخسارة في نصف النهائي، أوضح زياش أنه لا يعني الحزن تحديدا، بل خيبة أمل كبرى حتى وإن كان من هم خارج الملعب قد نظروا إلى الأمر بمثابة إنجاز غير مسبوق وكانوا سعداء بذلك "من كانوا في الملعب، كل شيء بالنسبة إليهم يجري من أجل الفوز، ونحن لم نفز".
 
وتطرق لاعب تشيلسي الإنجليزي إلى المشاهد المؤثرة التي جمعت لاعبي منتخب المغرب بأمهاتهم، قائلا إن تلك الصور كانت من بين أجمل ما رآه في حياته.
 
وفي حديثه عن عدم ذهاب والدته إلى قطر من أجل متابعة مباريات منتخب المغرب، أوضح زياش أنها لم تفعل ذلك، لأنها متقدمة في العمر بعض الشيء، في حين كان يخشى أن تمرض خلال حضورها إلى التشجيع، وهذا الأمر جعله يحرص على عدم المجيء "أريد أن تبقى معي مدة أطول".
 
وحين سئل "هل والدتك فخورة بك؟"، أجاب زياش "أجل، أعتقد أنها فخورة، لكنك لا تظهر ذلك دائما. ولأنني لم أعد أراها كثيرا في الوقت الحالي"، وقال إنه كان يزور والدتين مرتين أو ثلاثا في الأسبوع عندما كان يلعب في صفوف أياكس أمستردام.
 
وأوضح أنه يجري مكالمات مع والدته بشكل يومي، حيث يتحدثان عن الرياضة والحياة ومختلف الأشياء التي تدور بين أم وابنها.
 
وسألت المجلة زياش حول ما إذا كانت والدته تضغط عليه كي يتزوج، أجاب بأنه يتلقى هذا السؤال بشكل متكرر "أنتم تعرفون كيف هي الأمور في هذه المسألة مع الأمهات المغربيات".
 
وأردف زياش أن والدته امرأة متواضعة، وهي متمسكة بالعيش في بيتها القديم بهولندا، حيث أنجبت أبناءها، وحيث فارق زوجها الحياة "هي تفاضل أن يساعد ابنها أشخاصا آخرين.
 
ومن المعروف عن زياش تبرعه بجوائز وتعويضات، لكن المجلة تقول إنه لا يفضل الحديث عن هذا الأمر "إذا كنت أساعد، فأنا أريد أن يبقى ذلك في الخفاء. فحين يصبح الأمر علنيا، فإن فعل الخير يفقد قيمته".
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