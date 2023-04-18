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أول تعليق لرئيس الزمالك مرتضى منصور على "حكم عزله"

18
APRIL
2023
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علق مرتضى منصور، رئيس الزمالك، على صدور الحكم من محكمة القضاء الإداري بعزله من منصبه، وإلزام إدارة النادي المصري بالدعوة لانتخابات على منصب الرئيس.
 
وقال مرتضى منصور في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "لن أعلق اليوم على الحكم ونحن نحترم جميع الأحكام القضائية، كما أن الفريق مرتبط بمباراة مساء غد أمام المقاولون العرب، واليوم يخوض فريقه الطائرة مباراة مهمة جدا مع الأهلي في نهائي بطولة الدوري".
 
وأضاف: "من حقنا أن نتحدث عن الظروف التي صدر فيها الحكم، أنا لست متضررا منه، وأقول لمن فرحوا بقرار عزلي أنتظركم في النادي والانتخابات ".
 
وأكمل مرتضى منصور: "عندما يعرف هاني زادة ونجله بجانب بعض الصفحات بالحكم قبل أن يصدر بـ3 أيام فهذا يعني أننا في كارثة".
 
وختم: "أنتظر استقرار الفريق وانتهاء مباراة المقاولون لأتحدث عن ظروف هذا الحكم، لم تهتز شعرة في رأسي، ولا يمكن لأحد أن يجبرني على الرحيل لأنني منتخب من الجمعية العمومية، وهي من يمكنها إبعادي عن رئاسة النادي".
 
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قضت الأحد، بإلزام أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة المصري، بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.
 
‏وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة تقريرا قضائيا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى ‏منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب ‏رئيس النادي الأهلي.‏
روسيا اليوم
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