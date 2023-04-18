living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حادث مرعب لنجم منتخب إيطاليا مع قطار.. تعرف على حالته الصحية

18
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تقارير مصورة أرعبت عالم كرة القدم في إيطاليا، بعد أن أظهرت حادث مروري كبير، حطم سيارة نجم منتخب إيطاليا ونادي لاتسيو، تشيرو إيموبيلي.
 
وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على الإنترنت، تحطم الجانب الأمامي لسيارة إيموبيلي من نوع رينج روفر، بالكامل، وتهشم الزجاج، مما أثار قلق المتابعين.
 
كيف وقع الحادث؟
 
أفادت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" أنه أثناء قيادة إيموبيلي بالقرب من ملعب روما الأولمبي، مر ترام بضوء أحمر واصطدم بسيارته.
 
لكن سائق الترام يعطي نسخة مختلفة من الأحداث. حيث أخبر "ريبوبليكا" أنه "اجتاز إشارة مرور خضراء"، وألقى باللوم على إيموبيلي على "القيادة نحوه بأقصى سرعة".
 
ماذا حصل لإيموبيلي؟
 
لحسن الحظ، لم يتعرض إيموبيلي لإصابة خطيرة، وكذلك بالنسبة لابنتيه اللتان كانتا معه في السيارة.
 
تعرض إيموبيلي لبعض الكسور في الأضلاع، وإصابة طفيفة في الرقبة، لكنه سليم غير ذلك.
 
يذكر أن إيموبيلي يعتبر من أفضل لاعبي الدوري الإيطالي في الأعوام الماضية، حيث خطف لقب هداف "السيريا آ" 4 مرات، كما حصد جائزة "الحذاء الذهبي" الأوروبي عام 2020.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   