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مبارزة: معسكر تدريبي في نادي المون لاسال

18
APRIL
2023
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نظّم ﻧﺎدي اﻟﻤون ﻻﺳﺎل ﻣﻌﺴﻜﺮاً ﺗﺪرﻳﺒياً  ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎرزة ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ "اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ واﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻲ" بالمون ﻻﺳﺎل -ﻋﻴﻦ ﺳﻌﺎدة على مدى يومين  ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ 16 لاعب و ﻻﻋﺒﺔ ﻣﻦ أندية اﻟﺘﻌﺎضد واﻟﺴﺒﻮرﺗﻴﻨﻎ ﻫﺎي واﻟﻤﻮن ﻻﺳﺎل. 
 
أﺷﺮف ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ التدريبي رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎرزة اﻟﺤﻜﻢ الآﺳﻴﻮي أﻧﻄﻮان اﻟﻌﻨﻴﺴﻲ وشاركه المدربان توفيق شاهين وريتا ابو جودة وبحضور اللاعب السويسري رامون فلزقايز أبا.
 
وﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ، وزعت اﻟﺸﻬﺎدات ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ. 
 
وأتت هذه اﻟﺨﻄﻮة ﻣﻦ ﺣﺮص ﻧﺎدي اﻟﻤﻮن ﻻﺳﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ دورات  ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺑﻬﺪف دﻋﻢ رﻳﺎﺿﺔ اﻟﻤﺒﺎرزة ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ.
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