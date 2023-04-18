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جوتا وصلاح يتألقان.. وليفربول يسحق ليدز بنصف دستة أهداف

18
APRIL
2023
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سجل البرتغالي ديوغو جوتا والمصري محمد صلاح هدفين لكل منهما، ليقودا ليفربول لفوز ساحق 6-1 على مضيفه ليدز يونايتد المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز، الإثنين.
 
وهز جوتا الشباك لأول مرة منذ أكثر من عام، بينما سجل كودي غاكبو وداروين نونيز هدفين آخرين، ليحقق ليفربول ثاني انتصار له خارج ملعبه في 2023.
 
ورفع ليفربول رصيده إلى 47 نقطة من 30 مباراة، متأخرا بـ9 نقاط عن نيوكاسل يونايتد الرابع الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.
 
ولاحت بعض الفرص لليدز في الشوط الأول، لكن كما حدث في الخسارة 1-5 على ملعبه أمام كريستال بالاس في مباراته السابقة، عانى الفريق مشاكل دفاعية كبيرة.
 
ويبتعد ليدز بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط بعد 31 مباراة، وسجل لويس سينيستيرا هدف العزاء الوحيد.
 
وسجل صلاح الآن 9 أهداف في 6 مباريات بالدوري أمام ليدز، وهو رقم قياسي مشترك في ليفربول مع جوردون هودجسون، كما رفع النجم المصري رصيده إلى 26 هدفا هذا الموسم بعدما سجل هدفين رائعين.
 
وثار بعض الجدل بشأن هدف ليفربول الأول من غاكبو في الدقيقة 35، حيث طالب ليدز باحتساب لمسة يد على ترينت ألكسندر أرنولد أثناء بناء الهجمة، لكن لم يتدخل حكم الفيديو المساعد.
 
وهذا أول انتصار في 6 مباريات بجميع المسابقات لليفربول، الذي تبدو آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعيدة المنال.
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