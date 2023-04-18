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عقوبة جديدة في الطريق.. أزمات كهربا تهدد تألقه مع الأهلي

18
APRIL
2023
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بات محمود عبد المنعم (كهربا) مهاجم الأهلي المصري مهددا بقوة بالإيقاف من جديد بسبب واقعة مر عليها نحو 3 أشهر، لتطفو أزمات اللاعب وسلسلة إيقافاته من جديد على السطح في الشارع الرياضي المصري.
 
وكانت مصادر في لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم أكدت إيقاف اللاعب 12 مباراة مع تغريمه مليون جنيه مصري، بسبب واقعة هتافاته مع جماهير الأهلي عقب لقاء القمة الأخير ضد الزمالك في الدوري، الذي حسمه الأحمر لصالحه بثلاثية نظيفة.
 
ويستعد الأهلي لرفض العقوبات الموقعة على لاعبه، لكنه ينتظر البيان الرسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم لاتخاذ رد فعل قوي قد يصل إلى مقاطعة بطولات الاتحاد، وفقا لما أكده مصدر لموقع "سكاي نيوز عربية".
 
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "إدارة النادي تنتظر أي قرار من الاتحاد يعلن بشكل رسمي لعقاب كهربا، ووقتها ستصدر قرارات قوية لرفض العقوبة".
 
ونجح كهربا في إقناع مدربه السويسري مارسيل كولر بالحصول على مكانة في التشكيل الأساسي، حيث أصبح هداف الفريق في كل البطولات خلال الفترة الماضية، لكن يأتي قرار الإيقاف ليهدده بالابتعاد من جديد عن الملاعب.
 
أزمات مستمرة
 
• اعتاد كهربا على أن يكون بطلا للكثير من الأزمات في الكرة المصرية خلال الآونة الأخيرة، وأهمها واقعة انتقاله من الزمالك إلى الأهلي مرورا بنادي ألافيش البرتغالي، وهي الأزمة التي تحولت إلى قضية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجلبت على اللاعب عقوبات مالية ضخمة وإيقافا.
 
• وقع الفيفا أكثر من عقوبة على كهربا كان آخرها الإيقاف لمدة 6 أشهر، وفرض غرامة قدرها 2.5 مليون دولار لصالح الزمالك، مع فوائد تضاف على المبلغ مع كل تأخير عن السداد.
 
• مباريات القمة شابها توتر كبير من جانب مهاجم الأهلي، حيث كان ظهوره الأول ضد فريقه القديم في كأس السوبر في الإمارات فبراير 2020 بداية لأزمة جديدة، انتهت بقرار من اتحاد الكرة بإيقاف كهربا حتى نهاية الموسم بسبب اشتباكات بعد المباراة مع زملائه السابقين في الزمالك.
 
• العقوبات الموقعة على اللاعب طالته من قبل في الزمالك بعد خلافات مع رئيس النادي مرتضى منصور، أدت إلى تجميده وإيقافه وتوقيع غرامات مالية عليه أكثر من مرة.
 
مواجهات عربية قوية في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
 
 
• شهدت بداية فترة كهربا مع الأهلي المزيد من العقوبات، وصلت بعضها إلى أكبر غرامة في تاريخ النادي، حيث وقع مدير الكرة سيد عبد الحفيظ على اللاعب غرامة مليون جنيه مصري تخصم من راتبه مع الفريق.
 
• عقب مواجهة الأهلي والزمالك الأخيرة في الدوري انخرط كهربا في احتفالات مع الجماهير عقب تسجيله هدفا في فوز فريقه بثلاثية نظيفة، ليتقدم الزمالك بشكوى رسمية موثقة بفيديو للجنة الانضباط يحتوي على هتاف اعتبر مسيئا، بينما نفى اللاعب أنه يقصد به الإساءة للنادي الأبيض.
 
• في حديث له في برنامج المقالب "رامز نيفر إند"، قال كهربا عن واقعة الفيديو الشهير لأول مرة: "لم أقصد الإساءة لنادي الزمالك في ذلك الهتاف، كل ما قصدته هو أن عقدي صحيح"، في إشارة إلى أن رحيله عن الزمالك لم يكن هروبا كما يتهمه النادي بشكل رسمي.
 
• يرفض محمود كهربا التعليق على قرار الإيقاف الجديد الذي يهدد ظهوره في بطولة السوبر المصري ضد الزمالك المقررة في أبوظبي بداية مايو المقبل، منتظرا تحركات قوية من إدارة ناديه لحمايته.
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