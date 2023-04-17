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غوارديولا يكشف "الجانب الإيجابي" من شجار ماني وساني

17
APRIL
2023
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قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن الأزمة بين ساديو ماني وليروي ساني ثنائي بايرن ميونيخ، قد تجعل العملاق الألماني أخطر في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء.
 
وعوقب السنغالي ماني بغرامة وغاب عن التعادل 1-1 أمام هوفنهايم في الدوري الألماني بعد الاعتداء على زميله ساني عقب الخسارة 3-صفر أمام سيتي في مباراة الذهاب لدوري الأبطال الأسبوع الماضي.
 
وردا على سؤال حول إمكانية أن يتسبب الخلاف السابق في انتفاضة في بايرن، قال غوارديولا للصحفيين "بكل تأكيد".
 
وأضاف المدرب الإسباني الذي تولى تدريب بايرن خلال الفترة 2013-2016 "تحتاج أحيانا إلى مشكلة ليتحد الفريق بشكل أكبر. إنها ليست نقطة ضعف للفريق بل نقطة قوة".
 
وتابع: "يمكنني تخيل الموقف أمام سيتي. سيكون أفضل أداء لبايرن ميونيخ مساء الأربعاء".
 
ورغم أن سيتي يملك أفضلية التقدم بثلاثة أهداف، أكد غوارديولا أنه سيكون من الخطورة العودة إلى الدفاع.
 
وقال غوارديولا: "سنرى إن كان بوسعنا اللعب بشكل مماثل للمباراة على أرضنا وإظهار شجاعة كبيرة في مستوانا".
 
وأضاف: "نحن قادرون على القيام بأشياء عديدة جيدة وكذلك يستطيع المنافس.. أريد فريقا يتطلع إلى الفوز بالمباراة. أعرف كيف تكون الأمور أمام بايرن. ستعاني كثيرا إذا لم نأخذ المبادرة".
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