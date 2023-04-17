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رونالدو يختار عدوا ويتجاهل صديقا في تشكيل أفضل 11 زميلا

17
APRIL
2023
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اختار البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، تشكيله الأفضل لـ11 نجما لعب معهم خلال مسيرته الاحترافية.
 
وارتدى رونالدو البالغ 38 عاما قمصان كل من الأندية التالية: سبورتنغ لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس بالملاعب الأوروبية.
 
وأبرزت شبكة "ديفنسا سنترال"، الإسبانية، اختيارات رونالدو التي جاء أغلبها للاعبين زاملهم في صفوف ريال مدريد.
 
كما اختار رونالدو، المهاجم الإنجليزي واين روين، رغم العداء الكبير بين الطرفين في السنوات الأخيرة، والذي وصل إلى التراشق بالألفاظ في وسائل الإعلام.
 
وجاء التشكيل الذي اختاره النجم البرتغالي كاملا كالآتي:
 
حراسة المرمى: إيكر كاسياس (ريال مدريد).
 
الدفاع: سيرجيو راموس (ريال مدريد) - ريو فرديناند (مانشستر يونايتد) - جورجيو كيليني (يوفنتوس) - مارسيلو (ريال مدريد).
 
الوسط: توني كروس (ريال مدريد) - لوكا مودريتش (ريال مدريد) - بول سكولز (مانشستر يونايتد).
 
الهجوم: غاريث بيل (ريال مدريد) - واين روني (مانشستر يونايتد) - كريم بنزيما (ريال مدريد).
 
وتجاهل صاروخ ماديرا في التشكيلة وضع لاعبين بارزين في مسيرته مثل صديقه المقرب بيبي، بالإضافة إلى كاسيميرو ورافاييل فاران، رغم أن الثنائي الأخير فاز معه بكل شيء في ريال مدريد، كما لعبا سويا في صفوف مانشستر يونايتد.
 
يذكر أن  رونالدو سجل في الدوريات الكبرى 103 أهداف مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي و331 هدفا مع ريال مدريد في الدوري الإسباني و81 هدفا مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي.
روسيا اليوم
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