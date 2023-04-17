بعد اللكمة "الشهيرة".. الكشف عن غرامة ماني التاريخية

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فرض نادي بايرن ميونخ عقوبة على مهاجمه السنغالي ساديو ماني، بعد تورطه في شجار مع زميله ليروي ساني، عقب الهزيمة أمام مانشستر سيتي (0-3) الثلاثاء الماضي، في دوري أبطال أوروبا.

وجه ماني مهاجم بافاريا، لكمة إلى وجه زميله في الفريق ساني، في غرفة تبديل الملابس، بعد انتهاء المباراة التي خسر فيها النادي الألماني 0-3 ، أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، وذكرت شبكة " سكاي سبورتس"، أن شفة ساني كانت تنزف بعد المشاجرة، التي تدخل فيها لاعبون آخرون في الفريق من أجل الفصل بينهما

ليقرر النادي البافاري إيقاف اللاعب في مباراة هوفنهايم الماضية وتغريمه ماليا.

من جانبها، كشفت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" حجم الغرامة المالية، التي لم يعلن النادي تفاصيلها في بيانه الرسمي.

وأفادت بأن بايرن فرض على الدولي السنغالي غرامة تتجاوز 300 ألف يورو، وهو مبلغ كبير بالنسبة للاعب ليفربول السابق.

وأضافت: "هذه العقوبة ربما تكون الأعلى في تاريخ أي لاعب ارتدى قميص بايرن ميونخ على الإطلاق".

من جانبه، علق لوثار ماتيوس أسطورة بايرن، على هذا التقرير، قائلا: "لم أتفاجأ بهذه العقوبة، فهي متوقعة ومعقولة".

ويصارع ساديو ماني البالغ 31 عاما للعودة إلى أفضل مستوياته، منذ انتقاله إلى بايرن ميونخ في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من ليفربول، علما بأنه غاب لفترة من الوقت بسبب الإصابة، ويسري عقد ماني مع البايرن حتى عام 2025.