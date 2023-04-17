بسبب أحداث السودان.. الخطوط الجوية القطرية تعلق الرحلات الجوية بين الدوحة والخرطوم

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أعلنت الخطوط الجوية القطرية، تعليق الرحلات الجوية بين الدوحة والخرطوم، على خلفية إغلاق مطار الخرطوم الدولي ومجال المدينة الجوي.

وكتبت الخطوط الجوية على حسابها في "تويتر": "تعلن الخطوط الجوية القطرية أنها لا تقوم بتشغيل رحلات جوية بين الدوحة والخرطوم، بسبب إغلاق مطار الخرطوم الدولي ومجال المدينة الجوي".

وأضاف: "تم إبلاغ المسافرين، ونقوم بمتابعة الوضع عن كثب ومراقبة أي تطورات مستقبلية".

وفي وقت سابق، أعلنت شركة مصر للطيران عن وقف رحلاتها الجوية من وإلى مطار الخرطوم مؤقتا، وذلك اعتبارا من يوم السبت 15 أبريل ولمدة 72 ساعة، لحين موافاتها بمستجدات الأوضاع في السودان.

هذا وقد اندلعت اشتباكات صباح يوم السبت في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحوّل مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

ومن جهتها، أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن تعرّض إحدى طائراتها لحادث في مطار الخرطوم، قبل مغادرتها من هناك إلى الرياض.

وأوضحت الخطوط السعودية في بيان عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، اليوم السبت، أن طائرتها من طراز إيرباص "A330" بالرحلة رقم "SV458" قد تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي، قبل إقلاعها متوجهة إلى الرياض، في تمام الساعة 07:30 بتوقيت غرينيتش.

وأعلنت الخارجية السودانية أن عناصر قوات الدعم السريع المتمردة توغلت داخل مطار الخرطوم صباح السبت، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة طائرة للخطوط الجوية السعودية وطائرة سودانية.

وأضافت الخارجية في بيان: "تصدّت القوات المسلحة للقوات المهاجمة وتمكّنت من تطهير الوجود المسلح في المطار ومحيطه"، وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني إن "عناصر من القوات المتمردة تسللت لمطار الخرطوم وأحرقت طائرات مدنية".