living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بسبب أحداث السودان.. الخطوط الجوية القطرية تعلق الرحلات الجوية بين الدوحة والخرطوم

17
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت الخطوط الجوية القطرية، تعليق الرحلات الجوية بين الدوحة والخرطوم، على خلفية إغلاق مطار الخرطوم الدولي ومجال المدينة الجوي.
 
وكتبت الخطوط الجوية على حسابها في "تويتر": "تعلن الخطوط الجوية القطرية أنها لا تقوم بتشغيل رحلات جوية بين الدوحة والخرطوم، بسبب إغلاق مطار الخرطوم الدولي ومجال المدينة الجوي".
 
وأضاف: "تم إبلاغ المسافرين، ونقوم بمتابعة الوضع عن كثب ومراقبة أي تطورات مستقبلية".
 
وفي وقت سابق، أعلنت شركة مصر للطيران عن وقف رحلاتها الجوية من وإلى مطار الخرطوم مؤقتا، وذلك اعتبارا من يوم السبت 15 أبريل ولمدة 72 ساعة، لحين موافاتها بمستجدات الأوضاع في السودان.
 
هذا وقد اندلعت اشتباكات صباح يوم السبت في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحوّل مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.
 
ومن جهتها، أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن تعرّض إحدى طائراتها لحادث في مطار الخرطوم، قبل مغادرتها من هناك إلى الرياض.
 
وأوضحت الخطوط السعودية في بيان عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، اليوم السبت، أن طائرتها من طراز إيرباص "A330" بالرحلة رقم "SV458" قد تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي، قبل إقلاعها متوجهة إلى الرياض، في تمام الساعة 07:30 بتوقيت غرينيتش.
 
وأعلنت الخارجية السودانية أن عناصر قوات الدعم السريع المتمردة توغلت داخل مطار الخرطوم صباح السبت، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة طائرة للخطوط الجوية السعودية وطائرة سودانية.
 
وأضافت الخارجية في بيان: "تصدّت القوات المسلحة للقوات المهاجمة وتمكّنت من تطهير الوجود المسلح في المطار ومحيطه"، وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني إن "عناصر من القوات المتمردة تسللت لمطار الخرطوم وأحرقت طائرات مدنية".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   