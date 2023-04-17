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معاقبة جماهير الأهلي.. رابطة الأندية المصرية تهدد بحرمان الجماهير من حضور المباريات

17
APRIL
2023
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حذرت رابطة الأندية المصرية المحترفة جماهير الفرق من ترديد "الهتافات المسيئة والسباب الجماعي"، وهددت بعقوبة الحرمان من حضور المباريات حتى نهاية الدوري للموسم الجاري، في حال التكرار.
 
معاقبة جماهير الأهلي.. رابطة الأندية المصرية تهدد بحرمان الجماهير من حضور المبارياترسميا.. عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك
وفرضت الرابطة عددا من العقوبات على جماهير أندية الأهلي والاتحاد السكندري والإسماعيلي مؤخرا، ثم أصدرت بيانا تضمن التحذير من تكرار مثل هذه الأفعال.
 
وجاء في بيان الرابطة: "لما كان الشغل الشاغل لرابطة الأندية المصرية المحترفة منذ اليوم الأول لها عودة الجماهير والحفاظ على تواجدها ودعمها، وتوفير كل مقومات التشجيع المثالي لها والحفاظ على الروح الرياضية، في مدرجات ملاعب كرة القدم، فإن الرابطة لن تدخر جهداً في سبيل تحقيق هذه الأهداف السابق ذكرها، مستمدة قوتها من دعم الأندية ورغبتها هي الأخرى في محاربة كل مظاهر الخروج عن المألوف في ملاعبنا.
 
وبالإشارة إلى عقوبات رابطة الأندية الأخيرة في حق بعض جماهير النادي الأهلي، ونادي الاتحاد السكندري، ونادي الإسماعيلي، بسبب الهتافات والسباب الجماعي، في حالة تكرار مثل هذه الهتافات سيكون العقاب المباشر الحرمان من حضور مباريات الدوري حتى نهاية الموسم الكروي الحالي".
 
وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تغريم نادي الأهلي بمبلغ 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي لجماهيره في مباراة فاركو الأخيرة بالدوري.
 
كما قررت الرابطة منع 3 آلاف مشجع من جماهير الأهلي من حضور مباراتين بسبب التعرض بالسباب لعناصر اللعبة وأندية.
روسيا اليوم
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