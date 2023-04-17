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بعد قرار عزل مرتضى منصور.. وزارة الرياضة تكشف موعد التنفيذ

17
APRIL
2023
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كشف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة في مصر، محمد الشاذلي، موعد تنفيذ قرار إلزام إدارة الزمالك بعزل مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة.
 
وقال الشاذلي: "حفاظًا على استقرار الزمالك وعدم دخوله في نفق مظلم، الوزارة انتظرت في الفترة الماضية قرار القضاء الإداري بالنظر في الدعاوى الأربع المقدمة التي كانت في نفس الشكل والموضوع".
 
وأضاف: "الأحد صدر الحكم في الأربع دعاوى وضُمت جميعًا في قضية واحدة، وصدر حكم بإلزام إدارة الزمالك بعزل رئيس النادي وترشيح من سيتولى بدلًا منه لحين عقد الجمعية العمومية العادية".
 
وتابع: "حاليًا وزارة الشباب والرياضة لا يمكنها اتخاذ إجراء رسمي لحين تسلم الصيغة التنفيذية للحكم".
 
وأكمل: "سيتم إلزام إدارة الزمالك باختيار رئيس لحين إجراء انتخابات على منصب الرئيس في الجمعية العمومية واستكمال المدة الانتخابية للمجلس الحالي".
 
وكشف: "من حقه الطعن على الحكم في المحكمة الإدارية العليا، لكنه لا يوقف تنفيذ الحكم".
 
حكم قضائي بعزل مرتضى منصور
 
أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر، الأحد، حكماً بعزل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري من منصبه.
 
قضت المحكمة بقبول 4 دعاوى أقامها أعضاء مجلس الإدارة السابقين هاني شكري نجيب وعبد الله جورج ومصطفى عبد الخالق، إضافة لعضو الجمعية العمومية إبراهيم سعيد وآخرين ضد وزارة الشباب والرياضة، مطالبين إياها بعزل منصور واستبعاده من مجلس إدارة النادي.
 
قررت المحكمة زوال صفة منصور كرئيس للنادي وإلزام مجلس إدارته بالدعوة لانتخاب رئيس جديد للنادي في أقرب جمعية عمومية.
 
يأتي هذا الحكم بعد أقل من شهر من تنفيذ منصور حكماً بالحبس لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ما دفع لمطالبات بضرورة عزله.
 
علّق رئيس اللجنة السابقة لإدارة نادي الزمالك حسين لبيب على القرار قائلاً في بيان: "بإذن الله مع أعضاء الجمعية العمومية الشرفاء نستعيد النادي إلى الطريق الصحيح حيث المكانة التي تليق به".
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