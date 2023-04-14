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"تبين أنه لا يملك شيئا فأين ذهبت أمواله؟".. حكيمي يصدم زوجته بمفاجأة جديدة!

14
APRIL
2023
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تعرضت هبة عبوك زوجة النجم المغربي أشرف حكيمي، لصدمة قوية خلال محاولاتها للحصول على نصف ثروة مدافع باريس سان جيرمان بعد انفصالهما.

وانفصلت الممثلة الإسبانية من أصول تونسية البالغة 36 عاما عن حكيمي البالغ 24 عاما مؤخرا بعد قيام فتاة بالتوجه إلى مركز الشرطة في شهر فبراير الماضي لاتهام اللاعب بالاعتداء الجنسي عليها في منزله.

وبحسب ما أوردته مجلة First Mag فإن هبة عبوك حاولت الاستيلاء على نصف أصول وثروة الدولي المغربي ولكنها تعرضت لصدمة هائلة بعدما عرفت أن اللاعب لا يملك شيئا باسمه.

وأشارت المجلة إلى أنه رغم اعتبار حكيمي أحد أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الفرنسي، حيث يحصل على ما يزيد عن مليون يورو شهريا، إلا أنه يضع كامل دخله تحت اسم والدته منذ فترة طويلة.

وفي سياق متصل سيسعى الفريق القانوني للممثلة الإسبانية، للحصول على ما يكفي لتغطية احتياجات طفلين أنجبتهما خلال زواجها من حكيمي.

يذكر أن النجم المغربي سبق أن تحدث أكثر من مرة عن دور والدته الكبير في حياته ومدى تأثيرها على مسيرته كلاعب منذ بداية مشواره الاحترافي وحتى الآن.

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