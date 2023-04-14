لاعب أرجنتيني: إذا قام ميسي بمراوغتي سأحتضنه وأشكره

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أطلق الأرجنتيني فاكوندو ميدينا مدافع نادي لانس، تصريحات مثيرة قبل مواجهة مواطنه النجم ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جرمان، غدا السبت، ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري "ليغ 1".

ونقلت صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية، عن فاكوندو ميدينا تصريحات أدلى بها في حديث أجراه مع قناة "سون أفيونيس تويتش" إنه سيكون من الصعب مراقبة مواطنه ليونيل ميسي (35 عاما)، لأنه يخشى أن يؤذيه.

وقال قلب دفاع نادي لانس وصيف الفريق الباريسي متصدر الدوري: "إذا قام بمراوغتي والابتعاد، فسآتي إليه لأحتضنه وأطلب منه أن يعانقني. سأقول له شكرا على كأس العالم"، في اشارة إلى قيادة "البرغوث" منتخب التانغو" للفوز بكأس العالم قطر 2022".

كما دافع فاكوندو ميدينا (23 عاما) عن ميسي الذي يتعرض لصافرات الاستهجان من قبل بعض جماهير سان جرمان "أنا لست غاضبا، لكن ماذا يمكنك أن تقول لهم. هم فرنسيون.. لا ازدراء لأي شخص، إنها ثقافة أخرى. هم مختلفون. إذا أطلقوا صافرت الاستهجان ضد ميسي الذي سجل 14 هدفا ومرر 14 كرة حاسمة، فماذا يمكنك أن تفعل حيال ذلك؟".