ويتصدر هالاند ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، وبطولة دوري أبطال أوروبا، ويسير في طريقه لتحطيم العديد من الأرقام القياسية هذا الموسم.

وكشف هالاند سر تألقه لمتابعيه، بطريقة ساخرة، بعد نشره تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وهو يحمل زجاجتين من الحليب.

وعلق النرويجي على الصور مغردا: "أنا وجرعتي السحرية".

وأدلى هالاند تصريحات في فيلم وثائقي حمل عنوان "القرار الكبير" تم بثه العام الماضي، قال فيها أنه يهتم كثيرا بالعناية بجسده، يتناول الطعام المحلي (المعد منزليا) عالي الجودة، ويتناول اللحم وخاصة القلب والكبدة، إضافة للجبن والبيض، كما يحرص على التعرض لعدة دقائق يوميا لأشعة الشمس في فترة الصباح.