living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قرار غير مسبوق في البريميرليغ بشأن إعلانات شركات المراهنات

14
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منع أندية "البريميرليغ" من وضع شعارات شركة المراهنات على واجهة قمصانها، في أثناء المباريات.
 
وأوضحت الرابطة أن القرار، الذي اتخذ بالاتفاق مع جميع الأندية، لن يدخل حيز التنفيذ فورا، ولكن ذلك سيكون بعد 4 مواسم من الآن، يضاف إليها ما تبقى من منافسات الموسم الجاري 2022-2023.
 
ونشرت رابطة "البريميرليغ" بيانا رسميا على موقعها الإلكتروني الرسمي، جاء فيه: "اتفقت أندية الدوري الإنجليزي بشكل جماعي على سحب رعاية شركات المقامرة من الجهة الأمامية لقمصانها في أيام المباريات، ليصبح الدوري الإنجليزي أول دوري رياضي في المملكة المتحدة يتخذ مثل هذا الإجراء طوعا، من أجل تقليل إعلانات المقامرة".
 
وأضاف: "يأتي هذا الإعلان بعد استشارة مكثفة شملت الرابطة وأنديتها ووزارة الثقافة والإعلام والرياضة، كجزء من المراجعة الحكومية المستمرة لتشريعات المقامرة الحالية".
 
وتابع البيان: "يعمل الدوري الإنجليزي الممتاز أيضا مع الرياضات الأخرى من أجل تطوير شكل الرعاية لشركات الرهانات".
 
وختم: "لمساعدة هذه الأندية في الالتزام بهذا القرار، فإن الاتفاق الجماعي سيدخل حيز التنفيذ مع نهاية موسم 2025-2026".
 
في هذه الأثناء أكد موقع sport bible أن هناك ثمانية أندية من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، لديها رعاية من شركات الرهانات على الواجهة الأمامية للقميص، من ضمنها نيوكاسل يونايتد، وويست هام يونايتد، وإيفرتون.
 
قرار غير مسبوق في البريميرليغ بشأن إعلانات شركات المراهنات
 
وأضاف أن هذه الأندية إلى جانب بورنموث، وبرينتفورد، وفولهام، وليدز يونايتد، وساوثهامبتون، سيتعين عليها البحث عن راع أساسي جديد.
 
ووصف الموقع هذا القرار بأنه بمثابة "خطوة غير مسبوقة" في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي بدأ بنظامه الجديد في موسم 1992-1993.
 
وأوضح أن سبب تأجيل سريان القرار حتى نهاية موسم 2025-2026 يعود إلى الاتفاقيات المبرمة حاليا بين تلك الشركات والأندية.
 
وسيكون بإمكان أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وضع شعارات أو إعلانات رعاية لتلك الشركات على كم القميص، على اعتبار أن القرار اتخذ فقط على الواجهة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   