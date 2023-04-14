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قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منع أندية "البريميرليغ" من وضع شعارات شركة المراهنات على واجهة قمصانها، في أثناء المباريات.

وأوضحت الرابطة أن القرار، الذي اتخذ بالاتفاق مع جميع الأندية، لن يدخل حيز التنفيذ فورا، ولكن ذلك سيكون بعد 4 مواسم من الآن، يضاف إليها ما تبقى من منافسات الموسم الجاري 2022-2023.

ونشرت رابطة "البريميرليغ" بيانا رسميا على موقعها الإلكتروني الرسمي، جاء فيه: "اتفقت أندية الدوري الإنجليزي بشكل جماعي على سحب رعاية شركات المقامرة من الجهة الأمامية لقمصانها في أيام المباريات، ليصبح الدوري الإنجليزي أول دوري رياضي في المملكة المتحدة يتخذ مثل هذا الإجراء طوعا، من أجل تقليل إعلانات المقامرة".

وأضاف: "يأتي هذا الإعلان بعد استشارة مكثفة شملت الرابطة وأنديتها ووزارة الثقافة والإعلام والرياضة، كجزء من المراجعة الحكومية المستمرة لتشريعات المقامرة الحالية".

وتابع البيان: "يعمل الدوري الإنجليزي الممتاز أيضا مع الرياضات الأخرى من أجل تطوير شكل الرعاية لشركات الرهانات".

وختم: "لمساعدة هذه الأندية في الالتزام بهذا القرار، فإن الاتفاق الجماعي سيدخل حيز التنفيذ مع نهاية موسم 2025-2026".

في هذه الأثناء أكد موقع sport bible أن هناك ثمانية أندية من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، لديها رعاية من شركات الرهانات على الواجهة الأمامية للقميص، من ضمنها نيوكاسل يونايتد، وويست هام يونايتد، وإيفرتون.

قرار غير مسبوق في البريميرليغ بشأن إعلانات شركات المراهنات

وأضاف أن هذه الأندية إلى جانب بورنموث، وبرينتفورد، وفولهام، وليدز يونايتد، وساوثهامبتون، سيتعين عليها البحث عن راع أساسي جديد.

ووصف الموقع هذا القرار بأنه بمثابة "خطوة غير مسبوقة" في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي بدأ بنظامه الجديد في موسم 1992-1993.

وأوضح أن سبب تأجيل سريان القرار حتى نهاية موسم 2025-2026 يعود إلى الاتفاقيات المبرمة حاليا بين تلك الشركات والأندية.

وسيكون بإمكان أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وضع شعارات أو إعلانات رعاية لتلك الشركات على كم القميص، على اعتبار أن القرار اتخذ فقط على الواجهة.