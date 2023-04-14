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دي بروين "أفضل لاعب خط وسط" في تاريخ البريميرليغ

14
APRIL
2023
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توج النجم البلجيكي ولاعب خط وسط نادي مانشستر سيتي كيفين دي بروين بلقب أفضل لاعب خط وسط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على الإطلاق من قبل الناخبين. جاء ذلك بعد أن تصدر دي بروين القائمة بفارق ضئيل عن ستيفن جيرارد وفرانك لامبارد وبول سكولز، بحسب ما ذكرت صحف بريطانية اليوم الخميس.
 
يعد دي بروين، الذي أصبح السبت الماضي أسرع لاعب في البريميرليغ يصل إلى 100 تمريرة حاسمة، واحدا من اثنين فقط من اللاعبين الموجودين حاليا في الدوري من بين أفضل 10 لاعبين.
 
وأجرى الاستطلاع الموقع المتخصص ببيانات كرة القدم "فيجيوال غايم" Visual Game.
 
وحل لاعب ليفربول السابق ستيفن جيرارد في المركز الثاني في الاستطلاع، فيما حل فرانك لامبارد، مدرب تشلسي الحالي، بالمركز الثالث.
 
وجاء بول سكولز في المركز الرابع، بينما حل باتريك فييرا، مدرب كريستال بالاس الأخير، في المراكز الخمسة الأولى.
 
وحل 3 من زملاء دي بروين في مانشستر سيتي ضمن المراكز العشرين الأولى، بمن فيهم رودري، (المركز 17)، وإيلكاي غوندوغان في المركز 18، وبرناندو سيلفا في المركز 20.
 
 وباستثناء دي بروين، تقاعد جميع لاعبي الوسط الخمسة الأوائل، بالإضافة إلى روي كين الذي حصل على المركز الثامن كأفضل لاعب، ومنذ ذلك الحين تم دخلوا في قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز لإنجازاتهم.
 
اللاعب الآخر الذي لا يزال يتنافس مع دي بروين في الدوري الإنجليزي الممتاز هو لاعب خط الوسط في نادي تشلسي، نغولو كانتي، الذي احتل المركز الأخير في المراكز العشرة الأولى.
 
يشار إلى أنه خلال فوز السيتي على ساوثهامبتون 4-0 على يوم السبت الماضي، أصبح البلجيكي أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يبلغ 100 تمريرة حاسمة في الدوري.
 
لقد أطاح بحامل الرقم القياسي السابق سيسك فابريغاس من الصدارة بفارق ضئيل، محققا هذا الإنجاز.
 
واحتل فابريغاس المرتبة التاسعة في الاستطلاع، وانضم إلى يايا توري (6) وديفيد سيلفا (7) وكين (8) وكانتي (10) ضمن المراكز العشرة الأولى.
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