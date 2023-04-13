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زيدان أو مورينيو.. الكشف عن موقف رونالدو من مدرب النصر

13
APRIL
2023
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كشف تقرير صحفي عن موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم، عن رحيل الفرنسي رودي غارسيا عن تدريب الفريق بعد إجماع الإدارة على الإطاحة به.
 
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وأفادت صحيفة "الوئام" نقلا عن مصادر مؤكدة، بأن رونالدو يميل لقرار الإدارة بالموافقة على رحيل غارسيا بسبب تذبذب النتائج في الفترة الماضية وعدم رضاه عن مستوى الفريق.
 
وأوضحت المصادر أن رونالدو يرغب في تواجد مدرب عالمي لقيادة النصر في الموسم المقبل على غرار الفرنسي الآخر زين الدين زيدان أو البرتغالي جوزيه مورينيو المدرب الحالي لنادي روما الإيطالي.
 
وأكدت مصادر داخل نادي النصر أن مجلس إدارة النادي يدرس إقالة رودي غارسيا.
 
وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"كووورة"، أن هناك اختلاف داخل إدارة النصر بين إقالته في الوقت الحالي أو الانتظار حتى بعد مباراة "الديربي" المقبلة أمام الهلال، يوم الثلاثاء المقبل.
 
وأفادت بأن هناك توجه لتكليف مدرب الناشئين، الفائز بلقب الدوري يوم الإثنين الماضي، على حساب الاتفاق، أو مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم في حال اتخاذ القرار رسميا.
 
ولفتت المصادر إلى أن إدارة النصر ستتخذ قرارها خلال 48 ساعة، بإقالته أو استمراره حتى مباراة الهلال على الأقل.
 
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وجاءت هذه الخطوة في ظل عدم الرضا عن النهج الفني الذي ينتهجه المدرب مع وجود ملاحظات على أداء الفريق مصحوبا بهبوط جماعي لمستوى اللاعبين.
 
وفجر تعادل الفريق مع الفيحاء سلبيا، وابتعاد الاتحاد بصدارة الدوري بفارق 3 نقاط، مشكلة داخل البيت النصراوي، خصوصا في ظل تبديلات المدرب الغريبة بالمباراة.
 
وتعاقد النصر مع رودي غارسيا الصيف الماضي لمدة موسمين، ليخلف الأرجنتيني ميغيل روسو.
 
وقاد غارسيا النصر في 26 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها الفوز في 18 مباراة، مقابل 5 تعادلات، و3 هزائم.
 
ويحتل نادي النصر المركز الثاني في الدوري برصيد 53 نقطة، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن نادي الاتحاد المتصدر.
روسيا اليوم
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