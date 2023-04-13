بعد اتهامه بالعنصرية ضد المسلمين والسود.. مدرب سان جيرمان يرد ومبابي ممنوع من الحديث

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رد كريستوف غالتيه المدير الفني لباريس سان جيرمان، على اتهامه بالعنصرية ضد المسلمين والسود، عندما كان مدربا لفريق نيس بكرة القدم.

وأنكر غالتيه عبر المحامي الخاص به، أوليفر مارتن، في بيان رسمي لوكالة الأنباء الفرنسية، بأشد العبارات، هذا الاتهام.

وأضاف المحامي الفرنسي في البيان أن "غالتيه اندهش كثيرا من الإهانة والتشهير به بهذه الكلمات".

وأكد أيضا أن المدير الفني لباريس سان جيرمان بصدد اتخاذ إجراءات قانونية تجاه ما قيل بشأنه.

وكانت شبكة راديو مونت كارلو، سربت تفاصيل بريد إلكتروني للمدير الرياضي السابق لنادي نيس، جوليان فورنيه، يشكو فيه غالتيه لملاك النادي.

ويشير هذا البريد الإلكتروني إلى أن غالتيه كان ممتعضا من كثرة اللاعبين المسلمين والسود في صفوف الفريق، وأنه كان يطالب اللاعبين المسلمين بعدم الصيام في شهر رمضان.

من جهة أخرى تم منع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، من الحديث عن أزمة اتهام مدربه بالعنصرية ضد السود والمسلمين.

وسئل مبابي عن الأزمة خلال مشاركته في حدث خيري، مساء الأربعاء، إلا أن النجم الفرنسي التزم الصمت، قبل أن يتدخل المنسق الإعلامي للحدث.

ونقلت شبكة RMC سبورت تدخل المنسق الإعلامي بقوله "لا، هذا السؤال ممنوع، من فضلكم تحدثوا عن الملعب فقط".