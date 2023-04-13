living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد اتهامه بالعنصرية ضد المسلمين والسود.. مدرب سان جيرمان يرد ومبابي ممنوع من الحديث

13
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رد كريستوف غالتيه المدير الفني لباريس سان جيرمان، على اتهامه بالعنصرية ضد المسلمين والسود، عندما كان مدربا لفريق نيس بكرة القدم.
 
وأنكر غالتيه عبر المحامي الخاص به، أوليفر مارتن، في بيان رسمي لوكالة الأنباء الفرنسية، بأشد العبارات، هذا الاتهام.
 
وأضاف المحامي الفرنسي في البيان أن "غالتيه اندهش كثيرا من الإهانة والتشهير به بهذه الكلمات".
 
وأكد أيضا أن المدير الفني لباريس سان جيرمان بصدد اتخاذ إجراءات قانونية تجاه ما قيل بشأنه.
 
وكانت شبكة راديو مونت كارلو، سربت تفاصيل بريد إلكتروني للمدير الرياضي السابق لنادي نيس، جوليان فورنيه، يشكو فيه غالتيه لملاك النادي.
 
ويشير هذا البريد الإلكتروني إلى أن غالتيه كان ممتعضا من كثرة اللاعبين المسلمين والسود في صفوف الفريق، وأنه كان يطالب اللاعبين المسلمين بعدم الصيام في شهر رمضان.
 
من جهة أخرى تم منع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، من الحديث عن أزمة اتهام مدربه بالعنصرية ضد السود والمسلمين.
 
وسئل مبابي عن الأزمة خلال مشاركته في حدث خيري، مساء الأربعاء، إلا أن النجم الفرنسي التزم الصمت، قبل أن يتدخل المنسق الإعلامي للحدث.
 
ونقلت شبكة RMC سبورت تدخل المنسق الإعلامي بقوله "لا، هذا السؤال ممنوع، من فضلكم تحدثوا عن الملعب فقط".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   