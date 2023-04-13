بعد الخسارة المذلة.. بايرن يدعم لاعبه ضحية الإهانات العنصرية

A + A -

استنكر نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، الأربعاء، الإهانات العنصرية التي استهدفت مدافعه الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قدّم أداء مخيباً للآمال أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأفاد عملاق بافاريا في بيان غداة خسارته أمام مانشستر سيتي صفر-3 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أن "النادي بأكمله" يدعم دايو أوباميكانو.

وكتب بايرن عبر صفحته الرسمية على إنستغرام: "جميعنا، في النادي، يندد بالعنصرية بأقوى طريقة! النادي بأكمله خلفك أوبا!".

وارتكب مدافع منتخب "الديوك" خطأً فادحا تسبب في ثاني أهداف مانشستر سيتي الثلاثة، الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية الأم.