living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ريال مدريد يقطع نصف الطريق إلى مربع أوروبا الذهبي

13
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فاز ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا على 10 لاعبين من ضيفه تشلسي الإنجليزي 2-صفر، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، الأربعاء.
وجاء فوز الفريق الملكي بفضل متابعة جيدة من كريم بنزيمة وتسديدة قوية للبديل ماركو أسينسيو.
 
وكان بنزيمة هز شباك تشلسي في نفس المرحلة من المسابقة الموسم الماضي.
 
وفي الدقيقة 21 لعب داني كارباخال تمريرة من الجهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها فينيسيوس جونيور بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس كيبا أريزابالاغا بصعوبة شديدة، لترتد وتجد متابعة من بنزيمة بتسديدة سهلة في الشباك.
 
واقترب تشلسي من التسجيل في الشوط الأول عن طريق جواو فيلكس ورحيم سترلنغ، لكن تيبوا كورتوا الذي كان يلعب أمام فريقه السابق أنقذ الموقف.
 
وتعرضت محاولات الفريق اللندني للعودة للمباراة لانتكاسة كبيرة في الدقيقة 59، عندما تلقى بن تشيلويل بطاقة حمراء مباشرة لعرقلة رودريغو بينما كان اللاعب البرازيلي في طريقه نحو المرمى.
 
وبعد 3 دقائق فقط من نزول البديل أسينسيو، سجل الدولي الإسباني هدفا بتسديدة منخفضة من على حدود منطقة الجزاء.
 
ومنح هذا الفوز على ملعب "سانتياغو برنابيو" بطل أوروبا 14 مرة، أفضلية قبل مباراة الإياب على ملعب "ستامفورد بريدج" في 18 أبريل.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   