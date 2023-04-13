في مواجهة إيطالية أوروبية.. بن ناصر يقود ميلان لتخطي نابولي

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قطع ميلان خطوة نحو التأهل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في 16 عاما، بفوزه 1-صفر على ضيفه نابولي في ذهاب دور الثمانية بفضل هدف إسماعيل بن ناصر، الأربعاء.

وفي ليلة ممطرة، واجه نابولي، الذي يخوض منافسات دور الثمانية للمرة الأولى في تاريخه، ميلان بطل أوروبا 7 مرات، للمرة الأولى في المسابقة القارية.

نابولي وبرشلونة على أعتاب التتويج

ووضع نابولي منافسه تحت الضغط منذ البداية أملا في الثأر لهزيمته صفر-4 في الدوري الإيطالي هذا الشهر.

ورغم هيمنة نابولي على أغلب مجريات الشوط الأول، سجل ميلان صاحب الضيافة هدفا قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول.

وبعد انطلاقة إلى داخل منطقة الجزاء وحصوله على تمريرة من رافائيل لياو، لعب براهيم دياز الكرة إلى بن ناصر الذي أطلق تسديدة منخفضة إلى داخل الشباك.

وساءت الأمور بالنسبة لنابولي قبل 16 دقيقة على نهاية المباراة، عندما طرد الحكم لاعب الوسط أندريه فرانك إنغيسا إثر حصوله على بطاقة صفراء ثانية بعدما دفع تيو هرنانديز.

وتقام مباراة العودة في 18 من الشهر الجاري.