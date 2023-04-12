إنتر يخطف فوزا ثمينا من ملعب بنفيكا

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وضع إنتر ميلان الإيطالي قدما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه الثمين على مضيفه بنفيكا البرتغالي 2-صفر، الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي المسابقة.

وسجل نيكولا باريلا (51) والبلجيكي روميلو لوكاكو (82 من ركلة جزاء) هدفي الضيوف.

ويلتقي الفريقان إيابا الأربعاء المقبل على ملعب "جوسيبي مياتسا" في ميلانو.

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وضرب إنتر عصفورين بحجر واحد، حيث استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الست الاخيرة (3 تعادلات ومثلها هزائم)، كما عزز حظوظه في بلوغ الدور نصف النهائي للمسابقة للمرة الأولى منذ 13 عاما، وتحديدا منذ عام 2010 عندما توج باللقب الثالث في تاريخه.

ويعود الفوز الأخير لإنتر، وصيف المسابقة عامي 1967 و1972، إلى الخامس من مارس الماضي عندما تغلب على ضيفه ليتشي 2-صفر في الدوري المحلي.

في المقابل، مني بنفيكا البطل عامي 1961 و1962 والوصيف أعوام 1963 و1965 و1968 و1988 و1990، بخسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم والثانية تواليا، بعد سقوطه في الكلاسيكو المحلي أمام بورتو 1-2 الجمعة في الدوري.