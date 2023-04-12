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ضربة لنابولي قبل موقعة ميلان.. هداف الدوري الإيطالي غير متاح

12
APRIL
2023
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سيغيب فيكتور أوسيمن مهاجم نابولي عن مباراة الذهاب في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا أمام المستضيف ميلان، الأربعاء، بعد استبعاده من تشكيلة المدرب لوتشيانو سباليتي بسبب الإصابة.
وغاب النيجيري أوسيمن، هداف الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 21 هدفا، عن مباراتي الدوري هذا الشهر ضد ميلان وليتشي بسبب شد في عضلة الفخذ.
 
وقال نابولي في منشور على موقعه على الإنترنت، إن أوسيمن "عمل بشكل منفصل" بعيدا عن بقية أفراد الفريق خلال جلسة التدريب، الثلاثاء.
 
ميلان نابولي وإنتر في ربع نهائي التشامبينزليغ
 
 
تصريحات سباليتي خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء:
 
• "فزنا بمباريات مهمة حتى من دون أوسيمن. أتوقع أن من سيشارك في أرض الملعب سيحظى بثقة بقية أفراد الفريق".
 
• "قوة الفريق لا تتمثل أبدا في إضافة عناصر جديدة فقط لأعضاء الفريق الحاليين، لكن إضافة مهارات وكيفية تمكن الجميع من التعايش مع بعضهم البعض وسلوك المجموعة".
 
• "أظهر فريقنا أنه يمكنه اللعب من دون عناصر التشكيلة الأساسية".
 
نابولي وبرشلونة على أعتاب التتويج
 
 
ومن المتوقع أن يقود جياكومو راسبادوري خط الهجوم ضد ميلان، مع ابتعاد المهاجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني بسبب إصابة في الفخذ، علما أن موقفه من المشاركة سيتحدد الأربعاء.
 
وتغلب نابولي على إينتراخت فرانكفورت 5-صفر في مجموع المباراتين في دور الستة عشر الشهر الماضي، ليبلغ دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.
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