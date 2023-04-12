living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

من "المنزل" لمنصات التتويج.. قصة ملهمة لمدرب الأهلي المصري

12
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ظل السويسري مارسيل كولر عاطلا عن العمل لأكثر من عامين، قبل أن يطلبه الأهلي المصري لتدريبه في سبتمبر 2022، حيث بدأ معه قصة ملهمة في العودة من جديد إلى البطولات بعد انكسارات الماضي.
 
فقد رحل كولر عن تدريب فريق بازل في بلاده نهاية أغسطس 2020، وبقي في منزله بلا عروض جيدة، ليبدأ التفكير في الاعتزال بعد تخطيه عمر الـ60 عاما وعدم تلقيه اتصالات من وكلاء أو أندية مهتمة بالتعاقد معه.
 
بداية القصة
 
• رحل البرتغالي ريكاردو سواريش بشكل مفاجئ عن تدريب الأهلي يوم 31 أغسطس من العام الماضي، بعد فترة قصيرة للغاية شهدت خسارة نهائي كأس مصر والدوري المحلي، ليتعاقد الأهلي مع كولر بعد 9 أيام فقط.
 
• كولر لم يكن معروفا لدى جماهير الأهلي بسبب عدم عمله في إفريقيا أو الشرق الأوسط من قبل، لكنه نجح في صناعة علاقة رائعة معهم بعد التتويج ببطولتين في موسمه الأول.
 
• فاز كولر ببطولة كأس السوبر المصري في الإمارات على حساب الزمالك، ثم توج بكأس مصر على حساب بيراميدز في المباراة النهائية، الإثنين، التي انتهت بنتيجة 2-1 بعد اللجوء إلى وقت إضافي.
 
• ما زال الأهلي تحت قيادة كولر ينافس على بطولات أخرى، أهمها الدوري المحلي الذي خسره الفريق آخر موسمين، ودوري أبطال إفريقيا الذي خسره الفريق في النهائي الموسم الماضي، وبطولتي السوبر والكأس محليا.
 
• نجح مارسيل في قيادة الأهلي ببطولة الدوري المحلي بشكل ممتاز ليجعله قريبا للغاية من التتويج بالبطولة الغائبة منذ موسمين، وبمسيرة لا تعرف الهزيمة في المسابقة ليتربع على القمة منفردا.
 
• تجارب كولر السابقة لم تكن حافلة بالبطولات، حيث توج مرتين بلقب الدوري السويسري ومرة واحدة بلقب الكأس، وفاز بدوري الدرجة الثانية في ألمانيا، لترتفع حصيلته إلى 4 ألقاب فقط طوال مسيرته، بينما حصد مع الأهلي لقبين في أول موسم وما زال يطارد ألقابا أخرى ممكنة قبل الصيف المقبل.
 
ذروة النجاح
 
وتحدث المحلل الفني بقناة النادي الأهلي أيمن غيلبرتو لموقع "سكاي نيوز عربية" عن أسباب نجاح كولر، حيث يرى أن المدرب السويسري "لديه أفكار فنية مميزة، ويختلف عمن سبقوه".
 
وقال: "سيكون أفضل كثيرا عندما تتاح له بعض الأدوات الإضافية، وبمزيد من المعرفة والخبرة في الدوري المصري والبطولات الإفريقية، وقتها سيحقق الفريق المزيد من الإنجازات".
 
وأضاف غيلبرتو: "قصة كولر مع الأهلي تسير كما يتمنى كل مشجع للفريق الأحمر، لأن الجمهور لم يعتد على تغيير المدربين كثيرا، ويحلم بمدرب طموح يحمل مشروع النادي لسنوات عديدة، وكولر يسير في نفس الاتجاه حتى الآن".
 
وتابع المحلل الفني بقناة الأهلي: "لم يكن الأمر سهلا بالنسبة لكولر لأنه لم يعمل من قبل في القارة الإفريقية، لكنه لم يكن بحاجة إلى وقت طويل للتأقلم مع العالم الجديد الذي دخله بتدريب الأهلي".
 
وأنهى حديثه قائلا: "إدارة كولر لمباراة بيراميدز في نهائي الكأس، وخصوصا تغيير بيرسي تاو باللاعب أليو ديانغ، تثبت أنه يتعلم من أخطاء الماضي ويسير نحو التطور بشكل دائم".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   