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مشاركتان دوليتان للاتحاد اللبناني للمبارزة

11
APRIL
2023
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خلال الاسبوعين الفائتين، شارك الاتحاد اللبناني للمبارزة في نشاطين دوليين هما بطولة ودية في سيف المبارزة في روسيا وبطولة العالم للاشبال والناشئين في بلغاريا. 
 
وقد عادت من مدينة قازان الروسية بعثة منتخب لبنان لسيف المبارزة للرجال، التي شاركت في بطولة ودية دولية في سيف المبارزة نظمّها الاتحاد الروسي للمبارزة وشارك بها عدد من دول العالم.
 
البعثة تألفت من زياد الجلبوط ورودي اسبر ومحمد حمزة، وقد حققوا نتائج مقبولة في ظل مشاركة قوية من المبارزين الروس واخرين.
 
وكان الاتحاد اللبناني للمبارزة قد قرر المشاركة في هذه البطولة للتأكيد على متانة روابط الصداقة التي تجمع الاتحادين اللبناني والروسي للمبارزة وتضامناً مع المبارزين الروس الذي كانوا محرومين من المشاركات الدولية.
 
هذا وعادت ايضاً من مدينة بلوفديف البلغارية بعثة منتخب لبنان للمبارزة التي شاركت في فعاليات بطولة العالم للأشبال (17 سنة وما دون) والناشئين (20 سنة وما دون) في المبارزة .
 
البعثة تألفت من المدربة ريتا ابو جودة والمبارزين غدي الشمالي في سيف المبارزة للناشئين، هادي دكاش في سيف المبارزة للاشبال، والشقيقتين زكيا واليسا شريم في سيف المبارزة للاشبال والناشئات. هذا وقد انسحبت كل من زكية شريم في فئة الناشئات واليسا شريم في فئة الاشبال من دور المجموعات لوقوعهما في مجموعة ضمّت مبارزة "اسرائيلية" والتزامهما بقرار مقاطعة اللعب ضد الاسرائيليين.
 
المشاركة كانت بهدف اكتساب الخبرة للاعبين الناشئين وتدخل ضمن سياق الخطط الموضوعة من الاتحاد لتطوير الجيل الجديد من المبارزين اللبنانيين.
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